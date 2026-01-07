Alerta internacional: Estados Unidos estudia usar el ejército para controlar Groenlandia

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando oficialmente el uso del ejército como una de las opciones para hacerse con el control de Groenlandia. La isla, que forma parte de Dinamarca y es miembro de la OTAN, se encuentra de esta forma en el centro de una polémica internacional.

Y es que un ataque estadounidense contra Groenlandia implicaría que un país de la OTAN agrede a otro aliado, una situación incomprensible en pleno 2026.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, comentó que Trump y su equipo se encuentran estudiando "varias opciones" para lograr este objetivo y que el uso de la fuerza militar siempre está sobre la mesa como alternativa del comandante en jefe.

Fuentes de la cadena CBS explican que el presidente considera también otras vías menos violentas: entre ellas, la compra directa de Groenlandia o un acuerdo de libre asociación, con la intención de cerrar esta cuestión antes de terminar su mandato.

El presidente estadounidense ha defendido su interés por Groenlandia alegando razones de seguridad nacional. Sin embargo, las autoridades de Dinamarca y la isla han rechazado cualquier amenaza militar y recuerda que "la isla no se vende".

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, han solicitado una reunión urgente con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para frenar la escalada de tensión. Rasmussen subrayó la necesidad de "aclarar algunos malentendidos" y reafirmó que Copenhague sigue siendo un aliado histórico de Washington.

Después de la detención de Nicolás Maduro y su esposa en territorio venezolano, el anuncio ha provocado alarma en la comunidad internacional, dado que cualquier acción unilateral en Groenlandia puede alterar las relaciones dentro de la OTAN y desencadenar una crisis diplomática sin precedentes.