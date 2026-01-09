Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta inquilinos de alquiler: Esto es lo que te puedes ahorrar en la Renta 2025-2026

Mucho inquilinos desconocen la posibilidad de ahorrarse considerables cantidades

Declaración de la renta

Declaración de la renta

Cristian Miguel Villa

Muchos inquilinos desconocen que pueden ahorrar cientos, o incluso miles de euros, en la declaración de la Renta gracias a diversas deducciones. En gran parte, porque no siempre se informa con claridad de las ventajas fiscales asociadas al alquiler.

Deducciones estatales y autonómicas por alquiler

Para comenzar, existe una deducción estatal sobre la que es importante tener en cuenta un detalle muy concreto: solamente aquellos contratos firmados antes del 1 de enero de 2015 pueden beneficiarse actualmente de ello.

Entonces, ¿no hay deducciones para aquellos con contratos posteriores? Pues sí, pero requieren que los inquilinos busquen más por su cuenta, pues en la mayoría de ocasiones se refiere a deducciones establecidas por cada comunidad autónoma, que dependen de factores como los ingresos, la edad u otras variables.

Estableciendo algunos ejemplos: en Andalucía es posible deducir hasta un 15% del alquiler, con un valor máximo de 600 euros o incluso más si se justifica una discapacidad. Similarmente, en la Comunidad Valenciana pueden encontrarse deducciones escalonadas hasta el 30%.

En la Comunidad de Madrid hay múltiples requisitos a tener en cuenta, como por ejemplo ser menor de 40 años. Si es así, es posible deducir hasta un 30% del valor del alquiler, con un máximo que alcanza los 1.237,20 euros.

De nuevo, es muy importante que cada núcleo de vivienda revise por su cuenta las posibles ventajas de su comunidad autónoma. En muchas ocasiones, estas ventajas se quedan sin utilizar simplemente por el desconocimiento de que existen.

Considerando el precio de los alquileres así como el coste de las necesidades básicas del día a día, estas deducciones pueden suponer una diferencia de miles de euros muy relevante a final de año. Todo ahorro debe ser siempre bienvenido.

