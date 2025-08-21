Alerta para inquilinos: si tu alquiler no se actualiza en 5 años, tu renta puede dispararse de golpe

Comprar o alquilar, no importa. Para muchas familias, obtener una vivienda digna es cada vez más complicado. Estamos atravesando una situación que puede acabar explotando en cualquier momento, y mientras tanto, es nuestra calidad de vida la que acaba siendo afectada.

En cuanto al alquiler de viviendas, el principal problema reside en la escasez de viviendas en alquiler, el aumento del alquiler turístico y la entrada en juego de inversores que no dudan en especular. La Ley de Vivienda y la regularización en zonas tensionadas son medidas que alivian un poco la situación, pero no son una solución definitiva.

Sin ir más lejos, aunque estés viviendo de alquiler y tu propietario no haya aumentado el precio en los últimos 5 años, no te confíes: "te lo puede subir de golpe", dice Alberto Sánchez, abogado muy conocido en redes por sus vídeos acerca d ela vivienda.

"Si el propietario se olvida de actualizarte el alquiler durante varios años, hasta cinco, te los puede actualizar todos de golpe", ha respondido a un usuario que le ha preguntado acerca de esta situación.

Eso sí, la cuenta @legalmente.rrss aclara esta afirmación: "evidentemente, tiene que venir prevista esta subida en el contrato de alquiler, si no viene nada, nada te lo puede subir", por lo que conviene echar un vistazo al contrato que firmaste en su momento para salir de dudas.

Si el propietario cumple las condiciones y quiere aumentar el precio del alquiler, "lo primero que tiene que hacer es notificar por escrito al inquilino que le va a subir el alquiler por un máximo de 5 años", en función al tiempo en el que no le haya subido el coste.

Además, es obligatorio que el propietario notifique al inquilino en el escrito el IPC o el IRAV a aplicar en esta subida para que no se trate de un aumento desproporcionado y al margen de la legalidad.