Alerta funcionarios: La Seguridad Social se prepara para permitir la jubilación parcial para los trabajadores públicos

Hace algo más de un año los funcionarios de las diputaciones, corporaciones locales y Comunidades Autónomas pedían al Ministerio de Seguridad Social que se hiciese efectiva la posibilidad de acogerse a la jubilación flexible, con el objetivo de llevar al retiro profesional de manera progresiva.

No obstante, el tema había caído en saco roto y no se había vuelto a hablar desde el Gobierno, algo que podría cambiar próximamente, solo después de que la diputación de Navarra haya aceptado que sus funcionarios puedan hacer uso de la jubilación parcial, por lo que la Seguridad Social podría seguir sus pasos.

La jubilación parcial está destinada a los trabajadores mayores de 60 años y permite retirarse progresivamente con un contrato de trabajo a tiempo parcial o vinculada con un contrato de relevo celebrado a un trabajador desempleado o con un contrato con fecha de caducidad.

Al poner el tema sobre la mesa quieren equipararse al resto de trabajadores, que tienen a su disposición acceder a este tipo de jubilación siempre que se cumplan una serie de requisitos. Para que eso ocurra, indicaba la UGT a Europa Press, es necesario que se haga efectiva una "norma transitoria para permitir que en las Administraciones Públicas rezagadas se pueda ejercer el derecho a la jubilación parcial".

La organización sindical apuntaba recientemente que "el Ministerio nos ha dicho que va a iniciar las gestiones para ello" en una materia que consideraban clave para avanzar en otras temáticas igualmente importantes.

Según apuntaba a las mismas fuentes el sindicato, en las plantillas laborales de los organismos públicos existe un gran número de trabajadores de entre 60 y 64 años, es decir, a punto de entrar en la edad mínima de jubilación que marca la ley, que en este 2025 es de 65 años, siempre que se hayan cotizado los 38 años y tres meses.

En la actualidad existen diferentes modalidades de jubilación, además de la mencionada y la ordinaria. Desde hace unos meses los jubilados que lo deseen pueden acogerse a la jubilación reversible, una alternativa que propuso el gobierno para aligerar el tensionado sistema.

Además, existe la jubilación activa y la diferida, aunque en cualquier caso es imprescindible acreditar un mínimo de 15 años cotizados y un mínimo de dos años en el intervalo de los 15 años inmediatamente anteriores a reclamar el derecho. De no cumplir con los condicionantes, se cobraría una pensión no contributiva de jubilación que depende directamente del Imserso, que este 2025 se sitúa en los 7.250,60 euros en 12 mensualidades.