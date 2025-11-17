Alerta por frío polar: El Meteocat confirma el 'pleno invierno' en Catalunya

Cataluña se prepara para vivir un giro radical en las condiciones meteorológicas que, de forma inesperada, traerán consigo el 'pleno invierno' a varias zonas a partir de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, y especialmente de cara a la segunda mitad de la semana.

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso ante la inminente llegada de una masa de aire polar que provocará un significativo desplome de las temperaturas y un cambio drástico en la atmósfera otoñal.

Un fenómeno que marcará el fin de la relativa templanza y que obliga a todos los ciudadanos a sacar la ropa de invierno de forma definitiva. Y es que las previsiones indican que el frío polar se instalará en la región, marcando el devenir meteorológico a lo largo de los próximos días.

Previsión meteorológica y zonas afectadas de Catalunya por la masa de aire polar

Según datos facilitados por la AEMET, se espera un aumento de la nubosidad en el Valle de Arán, la divisoria de los Pirineos y el tercio orienta, con chubascos moderados en el interior de Catalunya durante la segunda mitad del día, que pueden extenderse al prelitoral y litoral de Barcelona y Girona.

La cota de nieve comenzará en el Pirineo en los 1600-1800 metros, pero descenderá de forma significativa hasta los 1200-1400 metros al final de la jornada, confirmando de esta forma el adelanto invernal.

En cuanto al viento, se intensificará el viento del norte en el Ampurdán a partir de la tarde, con posibilidad de rachas muy fuertes en zonas que queden expuestas, incluyendo las cumbres de los Pirineos y el tercio sur de Tarragona.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, con la aparición de heladas débiles en zonas del Pirineo. En cuanto a las temperaturas máximas, el descenso será notable en el Valle de Arán y el litoral de Tarragona.