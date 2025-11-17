TIEMPO
Alerta por frío polar: El Meteocat confirma el 'pleno invierno' en Catalunya
El frío se adelanta varias semanas: Catalunya se prepara para una brusca bajada de las temperaturas
Cataluña se prepara para vivir un giro radical en las condiciones meteorológicas que, de forma inesperada, traerán consigo el 'pleno invierno' a varias zonas a partir de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, y especialmente de cara a la segunda mitad de la semana.
El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso ante la inminente llegada de una masa de aire polar que provocará un significativo desplome de las temperaturas y un cambio drástico en la atmósfera otoñal.
Un fenómeno que marcará el fin de la relativa templanza y que obliga a todos los ciudadanos a sacar la ropa de invierno de forma definitiva. Y es que las previsiones indican que el frío polar se instalará en la región, marcando el devenir meteorológico a lo largo de los próximos días.
Previsión meteorológica y zonas afectadas de Catalunya por la masa de aire polar
Según datos facilitados por la AEMET, se espera un aumento de la nubosidad en el Valle de Arán, la divisoria de los Pirineos y el tercio orienta, con chubascos moderados en el interior de Catalunya durante la segunda mitad del día, que pueden extenderse al prelitoral y litoral de Barcelona y Girona.
La cota de nieve comenzará en el Pirineo en los 1600-1800 metros, pero descenderá de forma significativa hasta los 1200-1400 metros al final de la jornada, confirmando de esta forma el adelanto invernal.
En cuanto al viento, se intensificará el viento del norte en el Ampurdán a partir de la tarde, con posibilidad de rachas muy fuertes en zonas que queden expuestas, incluyendo las cumbres de los Pirineos y el tercio sur de Tarragona.
Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, con la aparición de heladas débiles en zonas del Pirineo. En cuanto a las temperaturas máximas, el descenso será notable en el Valle de Arán y el litoral de Tarragona.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Buenas noticias: el Gobierno permite la jubilación anticipada sin recortes para ciertos trabajadores
- Unai Simón replica a Mbappé con una gran lección: 'En mi país no quiero fascismo, racismo ni xenofobia
- El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
- La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
- Precio del euríbor hoy, 14 de noviembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin freno y preocupa a los hipotecados
- Ayuso advierte de las 'herencias envenenadas' de Pedro Sánchez: 'Dependen de la Comunidad Autónoma