Alerta estafa: la Seguridad Social avisa de un nuevo fraude que suplanta la identidad

Esta semana, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha lanzado una alerta de seguridad tras detectar una nueva corriente de estafas. Las autoridades han advertido sobre múltiples intentos de suplantación de identidad, uno de los métodos más comunes entre los ciberdelincuentes.

"Si te llega este correo electrónico desde la cuenta aviso@sede.com es un intento de FRAUDE ¡No lo abras!", advertía la publicación oficial del organismo. Según la TGSS, los estafadores envían correos electrónicos con enlaces fraudulentos.

En la misma, se solicitan datos personales como el documento de identidad y la información bancaria. Además, también se están enviando cartas por correo postal haciéndose pasar por una comunicación oficial de la TGSS.

Por este motivo, la Seguridad Social ha recordado a través de redes sociales que nunca envía avisos o notificaciones desde la cuenta mencionada: "La TGSS no envía avisos ni notificaciones a través de esta cuenta Comprueba y verifica que es un perfil oficial antes de abrir ningún enlace", destacan.

Los especialistas en ciberseguridad alertan de esta práctica, que emplea una redacción y un diseño muy realista. Además, algunos documentos incluyen datos verdaderos del usuario, confundiendo a la posible víctima.

La fórmula de los ciberdelincuentes es sencilla. Los enlaces fraudulentos redirigen al usuario a una página web falsa, que imita el diseño del sitio oficial de la Seguridad Social.

En redes sociales, la TGSS ha compartido uno de los mensajes fraudulentos que más se repiten, alertando sobre una supuesta notificación pendiente: "Se dispone de un plazo de dos días naturales desde la recepción de las notificaciones electrónicas para poder acceder a ellas. Una vez pasado dicho plazo, si no se accede a las notificaciones, estas se considerarán rechazas".

Los ciberdelincuentes buscan generar una sensación de urgencia con esta redacción, para que los usuarios actúen de forma rápida. Los expertos recomiendan contactar directamente con la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la página oficial o el teléfono del organismo.