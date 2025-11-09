¡Alerta! Estos días de la semana nunca debes repostar gasolina, según la OCU

Creo que es bastante obvio que a nadie le gusta malgastar dinero, y dos de los gastos que más nos preocupan son la compra y la gasolina. Ambos suelen variar según decisiones políticas o cambios económicos. En el caso del combustible, existe un truco sencillo y previsivo que puede ayudarte a ahorrar cada vez que llenas el depósito.

El último estudio anual de la OCU, que analiza los precios en más de 12.000 gasolineras de España, revela un momento de la semana en el que repostar puede salir muy caro. Con estos datos, queda claro que hay un día que conviene evitar a toda costa para llenar el depósito.

Los fines de semana son los peores días para repostar, según revela la OCU. Tras analizar distintas cadenas de gasolineras, el estudio concluye que los precios no solo varían por la producción y el transporte del combustible, sino también por los impuestos y, sobre todo, por la demanda.

El veredicto de los expertos sobre la gasolina barata: ¿Puede estropear el motor del coche? / ·

En consecuencia, durante los últimos días de la semana y los días previos a un puente, llenar el tanque suele ser más caro, ya que son los momentos en los que la mayoría de conductores se preparan para sus viajes de fin de semana o para los desplazamientos de la semana siguiente.

Por el contrario, el día de la semana en el que repostar suele resultar más barato es el lunes, así que ya sabes cuándo conviene llenar el tanque. En cuanto a las cadenas donde es más probable encontrar los precios más económicos, destacan BonÀrea, GM Oil, Ballenoil, Plenergy y Petroprix.

El mejor momento para repostar es a primera hora de la mañana, antes de las 10. La razón está en la temperatura: el calor hace que la gasolina y el diésel se expandan y se evaporen, reduciendo la cantidad real que obtienes por tu dinero.

Repostar cuando el ambiente está más fresco te permite aprovechar al máximo cada litro y evitar pérdidas innecesarias por evaporación.