Alerta a todos los conductores de España: así son los nuevos robos que llevan a cabo los delincuentes en la carretera

En los últimos días, se están llenando las redes sociales de vídeos de robos a distintos vehículos en las carreteras, pero sobre todo los más perjudicados están siendo los camioneros, ya que se llevan todo el material que les puede ser útiles a los delincuentes para luego venderlos. El último incidente ha sido un robo a un camión en Madrid y así lo ha denunciado un camionero a través de un vídeo en Instagram.

En el vídeo, publicado en la cuenta @jdc_jovenesdelcamion, se escucha al conductor del vehículo, mientras los delincuentes abren su tráiler y se llevan toda la mercancía, gritar desesperadamente "ya, otra vez me están robando. ¿Qué es esto, tío? No puede ser. Mira, mira, ese hombre me está grabando. Me están quitando el palé, tío, joder". Además, les empieza a pitar con la bocina.

En las imágenes, se puede ver cómo el robo estaba totalmente planificado, ya que había un coche por delante del camión que le obstaculiza el paso, impidiendo que el conductor pueda avanzar, y por detrás otro coche, donde los delincuentes abren el tráiler y empiezan a extraer a poca velocidad toda la mercancía.

No obstante, estos robos no son nada nuevo dentro de la sociedad, ya que se realizaban anteriormente. Aunque, cada vez más, se está aumentando los robos y está empezando a haber mucha preocupación dentro del sector del transporte. A consecuencia, ha habido un aumento en la instalación de sistemas de seguridad y cámaras en los vehículos de carga.

Por otro lado, el vídeo ha generado muchas críticas al conductor tras no hacer nada con la situación. Un usuario expone que "en vez de grabar, llama a la policía", Otro, comenta que "tiene mucha pinta que tienes algún acuerdo con ellos, tu reacción es muy rara". Y así miles de comentarios criticando al perjudicado del robo.