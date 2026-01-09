Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en Catalunya con motivo del viento: el Meteocat y Proteció Civil avisan de complicaciones

Protecció Civil mantiene activa la alerta por tiempos y el Meteocat informa en su previsión de un fin de semana complicado.

Viento en Barcelona

Álex Pareja

Hoy, viernes 9 de enero de 2026, Catalunya se enfrenta a un día de nubes densas en el norte y precipitaciones en el Pirineu, con vientos intensos que activan las alertas del Meteocat y Protecció Civil. La visibilidad baja en montaña y temperaturas estables o a la baja marcan la jornada, centrada en avisos por nieve y ráfagas de viento superiores a 70 km/h.

Avisos para hoy

Protecció Civil mantiene activa la alerta por vientos de componente oeste moderados a fuertes, con rachas muy fuertes (más de 70 km/h) en zonas elevadas del territorio y litoral desde media tarde. Además, hay avisos por precipitaciones y nieve en el extremo norte pirenaico, con cota descendiendo de 1200 a 800 metros, acumulaciones abundantes y chubascos tormentosos en el nordeste.

También puede haber graves problemas en lo que respecta a la visibilidad, ya que el Meteocat avisa de que será mala en el Pirineu norte por culpa de la nieve y el viento, y se recomienda mucha precaución en carreteras y montaña.

Se esperan lluvias débiles dispersas desde mediodía en el tercio norte, intensificándose a moderadas en Pirineu norte por la tarde, con tormentas locales y posible granizo en nordeste. Acumulación mínima general, pero abundante en el extremo norte; además, hay una prealerta por nieve en cotas bajas, que combinada con vientos puede ser peligrosa.

En lo que respecta a las temperaturas, se espera que las mínimas sean algo más altas salvo en el Pirineu alto (bajando al final día), máximas similares o ligeramente inferiores a las de días anteriores, con heladas posibles, pero sólo en zonas de montaña.

Esta situación, con avisos y alertas, va a continuar el fin de semana, al menos hasta el sábado. La alerta por vientos generalizados continuará activa mañana en el litoral, prelitoral y Pirineu, donde se sumará un nuevo ingrediente: la ventisca, reduciendo visibilidad en alta montaña.

Las precipitaciones y la nieve persistirán en el norte, con temperaturas frías y avisos por la acumulación de nieve, lluvias y las ráfagas de viento, que van a ser protagonistas en los próximos días en Catalunya.

Leticia Dolera pide boicotear las cajas de autopago en supermercados: "Nos están aislando"

Por qué este tipo de moneda puede venderse fácilmente por cientos de miles de euros

¿Cuánto cobra un gestor comercial en España en 2026? Salario medio y funciones

Alerta en Catalunya con motivo del viento: el Meteocat y Proteció Civil avisan de complicaciones

El viento gana protagonismo en Catalunya: Protección Civil mantiene el plan 'Ventcat' hasta el sábado por la borrasca Goretti

El truco invisible de los supermercados para que compres más (y casi nadie lo nota)

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

