Alerta en Catalunya con motivo del viento: el Meteocat y Proteció Civil avisan de complicaciones

Hoy, viernes 9 de enero de 2026, Catalunya se enfrenta a un día de nubes densas en el norte y precipitaciones en el Pirineu, con vientos intensos que activan las alertas del Meteocat y Protecció Civil. La visibilidad baja en montaña y temperaturas estables o a la baja marcan la jornada, centrada en avisos por nieve y ráfagas de viento superiores a 70 km/h.

Avisos para hoy

Protecció Civil mantiene activa la alerta por vientos de componente oeste moderados a fuertes, con rachas muy fuertes (más de 70 km/h) en zonas elevadas del territorio y litoral desde media tarde. Además, hay avisos por precipitaciones y nieve en el extremo norte pirenaico, con cota descendiendo de 1200 a 800 metros, acumulaciones abundantes y chubascos tormentosos en el nordeste.

También puede haber graves problemas en lo que respecta a la visibilidad, ya que el Meteocat avisa de que será mala en el Pirineu norte por culpa de la nieve y el viento, y se recomienda mucha precaución en carreteras y montaña.

Se esperan lluvias débiles dispersas desde mediodía en el tercio norte, intensificándose a moderadas en Pirineu norte por la tarde, con tormentas locales y posible granizo en nordeste. Acumulación mínima general, pero abundante en el extremo norte; además, hay una prealerta por nieve en cotas bajas, que combinada con vientos puede ser peligrosa.

En lo que respecta a las temperaturas, se espera que las mínimas sean algo más altas salvo en el Pirineu alto (bajando al final día), máximas similares o ligeramente inferiores a las de días anteriores, con heladas posibles, pero sólo en zonas de montaña.

Esta situación, con avisos y alertas, va a continuar el fin de semana, al menos hasta el sábado. La alerta por vientos generalizados continuará activa mañana en el litoral, prelitoral y Pirineu, donde se sumará un nuevo ingrediente: la ventisca, reduciendo visibilidad en alta montaña.

Las precipitaciones y la nieve persistirán en el norte, con temperaturas frías y avisos por la acumulación de nieve, lluvias y las ráfagas de viento, que van a ser protagonistas en los próximos días en Catalunya.