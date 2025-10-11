TIEMPO
Alerta en Catalunya: lluvias torrenciales con más de 100 litros por metro cuadrado
El Meteocat ha activado la alerta en la zona sur de Catalunya por las lluvias torrenciales que dejarán altas precipitaciones.
Fin de semana de alerta activada por el Meteocat, afectando, sobre todo, a la zona sur de Catalunya. Será en las áreas bajo aviso donde se espera que las lluvias sean muy fuertes e incluso torrenciales, llegando a dejar una gran cantidad de agua acumulada.
Áreas afectadas por la alerta
El Meteocat ha puesto en alerta a la zona de Tortosa desde la mañana, y por la tarde se extenderá hacia el área de Tarragona y alrededores. Serán las zonas más afectadas por las lluvias, que podrían ser torrenciales, durante el día de hoy.
Esto no se detendrá y mañana, domingo, la alerta se propagará por la zona de la costa, hasta Maresme, así que ten precuación si vives en las comarcas alertadas. En principio, aunque el lunes continuarán las lluvias, se desactivarán las alertas.
En las zonas bajo aviso tendremos lluvias fuertes con acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas. En algunas zonas estas precipitaciones también vendrán acompañadas de tormenta eléctrica. Máxima precaución.
En el resto del territorio las cosas estarán más calmadas y el ambiente será mayoritariamente despejado, sin ninguna lluvia prevista. Por la tarde aumentará la nubosidad en algunas zonas, pero estas lluvias no alcanzarán el resto del territorio y se mantendrán en las zonas ya comentadas.
En lo que respecta a las temperaturas, las máximas se mantendrán similares a las de estos últimos días e incluso serán más altas en algunas zonas, con valores por encima de los 20 grados en toda Catalunya.
La visibilidad será buena en general, aunque en la zona sur se verá afectada por las lluvias y también en las zonas de montaña, donde podría ir empeorando a lo largo del día. El viento soplará del norte y este en el litoral, y del este en el interior, con intensidad floja y rachas fuertas en la costa sur.
- Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: 'Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana
- Bofetada de realidad para Donald Trump: Se queda sin el Nobel de la Paz
- Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
- Un extranjero revela por qué no se puede vivir bien en España: 'Seamos sinceros
- Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad
- Victoria Beckham (51 años) humaniza a David en la cama: 'Mi marido ronca y yo tengo que usar tapones
- Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”
- Vinicius se queda con la casa de Sergio Ramos en Madrid: Así es la espectacular propiedad de 2.500 metros cuadrados