Alerta en Catalunya: lluvias torrenciales con más de 100 litros por metro cuadrado

Fin de semana de alerta activada por el Meteocat, afectando, sobre todo, a la zona sur de Catalunya. Será en las áreas bajo aviso donde se espera que las lluvias sean muy fuertes e incluso torrenciales, llegando a dejar una gran cantidad de agua acumulada.

Áreas afectadas por la alerta

El Meteocat ha puesto en alerta a la zona de Tortosa desde la mañana, y por la tarde se extenderá hacia el área de Tarragona y alrededores. Serán las zonas más afectadas por las lluvias, que podrían ser torrenciales, durante el día de hoy.

Esto no se detendrá y mañana, domingo, la alerta se propagará por la zona de la costa, hasta Maresme, así que ten precuación si vives en las comarcas alertadas. En principio, aunque el lunes continuarán las lluvias, se desactivarán las alertas.

En las zonas bajo aviso tendremos lluvias fuertes con acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas. En algunas zonas estas precipitaciones también vendrán acompañadas de tormenta eléctrica. Máxima precaución.

En el resto del territorio las cosas estarán más calmadas y el ambiente será mayoritariamente despejado, sin ninguna lluvia prevista. Por la tarde aumentará la nubosidad en algunas zonas, pero estas lluvias no alcanzarán el resto del territorio y se mantendrán en las zonas ya comentadas.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas se mantendrán similares a las de estos últimos días e incluso serán más altas en algunas zonas, con valores por encima de los 20 grados en toda Catalunya.

La visibilidad será buena en general, aunque en la zona sur se verá afectada por las lluvias y también en las zonas de montaña, donde podría ir empeorando a lo largo del día. El viento soplará del norte y este en el litoral, y del este en el interior, con intensidad floja y rachas fuertas en la costa sur.