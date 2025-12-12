Alerta en Cataluña: Meteocat avisa de un giro radical del tiempo en cuestión de horas

Si estás en Cataluña, ten cuidado y no dejes de mirar el estado de los cielos. Y es que la región afronta desde hoy un cambio de tendencia que rompe con el ambiente casi primaveral de los últimos días tal y cómo ha confirmado esta mañana el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

El organismo ha pedido precaución ante una jornada muy cambiante en la que el tiempo dará un giro de 180 grados en cuestión de horas, dando paso a un escenario más propio del invierno que del mes de diciembre. Las temperaturas próximas a los 20 grados quedarán atrás para abrir paso a un ambiente más inestable y mucho más frío.

Los expertos alertan de que el territorio catalán experimentará un aumento de la nubosidad a lo largo del día, sobre todo en zonas del litoral, donde no se descartan precipitaciones débiles al final de la tarde.

En las depresiones interiores, la formación de brumas y bancos de niebla volverá a ser la gran protagonista, con posibilidad de que algunas de ellas sean persistentes, sobre todo en el sur de la depresión Central.

Y en cuanto a las temperaturas, se esperan heladas en el Pirineo y en zonas próximas, un claro ejemplo de lo mucho que van a bajar las temperaturas este viernes 12 de diciembre y a lo largo del fin de semana.

A nivel nacional, la borrasca continuará reforzando la inestabilidad en buena parte del país. Según datos de la AEMET, los cielos estarán cubiertos en el centro, sureste y archipiélagos canario y balear, con precpitaciones que pueden ser fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo.

Además, puede llegar la nieve a Canarias, con precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en una cota superior a los 2.000 metros de altitud.

Ten en cuenta todos estos cambios de tiempo porque si tienes pensado viajar este fin de semana, el cielo puede impedir que lo hagas con normalidad. ¡Toma nota!