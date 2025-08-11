Alerta en las carreteras: 500 euros de multa por algo demasiado común en los coches

Hay acciones dentro del coche que realizamos sin pensar demasiado, que asumimos como poco menos que normales. Sin embargo, hay algunas de ellas que resultan sancionables y por las que uno se puede llevar un gran disgusto en forma de multa. Es por eso que no hay nada mejor que estar informado para evitar recibir una sanción económica.

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil velan por nuestra seguridad en las carreteras y lo hacen en base a una normativa pensada para evitar las tragedias al volante. Sin embargo, como casi toda normativa, la regulación española de la conducción tiene su debate y hay puntos con los que mucha gente no está de acuerdo.

Debates aparte, existe una cuestión que realiza mucha gente dentro de los coches o de sus vehículos con demasiada frecuencia y supone un error mayúsculo. En primer lugar, porque pone en riesgo la seguridad propia y la de otros conductores. Y, en segundo, porque de nuevo la Guardia Civil o la Policía Local, si te ven, pueden multarte. Y, de nuevo, a volver a pagar a la DGT...

Tirar cosas por la ventanilla: te arriesgas a una multa

Acorde con el código de circulación, una de las infracciones más severas que un pasajero (y no tiene que ser el conductor) puede cometer dentro de un coche es la de arrojar, tirar o lanzar objetos por la ventanilla del vehículo en movimiento. Curiosamente, este comportamiento está reseñado con una de las multas más elevadas.

Esta acción, que puede parecer una chorrada para mucha gente, es considerada por el Reglamento General de Circulación como un comportamiento de alto riesgo, al entender que puede generar consecuencias muy graves. Sin duda, uno de los objetos más habituales en estos casos son las colillas.

Sin embargo, no hay que confundirse porque, aunque el texto normativo menciona específicamente los cigarrillos, la ley aplica a cualquier tipo de objeto, ya sea cualquier papel, envoltorio, desecho o un chicle. Así que lo mejor es no lanzar o arrojar nunca nada por la ventanilla, ya sea el conductor o cualquier pasajero.

Los riesgos de tirar cosas desde el coche

El acto de tirar un cigarrillo encendido o cualquier otro elemento desde el coche no solo supone un peligro ambiental, con el riesgo latente de provocar incendios forestales, especialmente en épocas de sequía y altas temperaturas, sino que, tal como subraya la Guardia Civil, representa un riesgo directo para la seguridad de otros usuarios de la vía, en particular los motoristas.

Un objeto lanzado desde un vehículo a velocidad puede impactar contra un motorista, causándole la pérdida de control o lesiones graves. Dada la seriedad de este peligro, la normativa prevé una sanción económica muy elevada para quien cometa esta infracción. Un pasajero sorprendido arrojando un cigarrillo o similar se enfrenta a una multa de 500 euros. Si el infractor es el conductor, la sanción es la misma cuantía económica (500 euros), pero además conlleva la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir, evidenciando la gravedad con la que las autoridades tratan este comportamiento negligente.