Alerta en Barcelona: el Meteocat avisa de precipitaciones y ráfagas de viento

Ya nos encontramos en el último domingo de agosto, lo que significa que mañana mismo con el comienzo de la semana será el septiembre y con ello, las vacaciones, el verano y la calor empiezan a irse poco a poco.

Y desde hace unas semanas esto se ha ido notando, pues el tiempo ha sido inestable y además, con ráfagas de viento y lluvia, algo que ha venido bien para todos los fuegos que hemos tenido en España los últimos días, aunque ahora hay que conocer el tiempo que nos espera en Catalunya.

Llúvia y ráfagas de viento para el día de hoy

El cielo estará medio nublado durante la mañana a puntos del litoral y prelitoral central y sur, así como en la Catalunya Central y otros puntos de la vertiente sur del Pirineo, donde incluso podría quedar localmente muy nublado.

En puntos del prelitoral sur podría quedar cubierto durante la mañana. Durante la tarde llegarán nubarrones por poniente a la vez que crecerán otros por el Pirineo y Prepirineo, donde quedará el cielo muy nublado, incluso cubierto.

Durante la mañana es posible alguna precipitación débil en la mitad sur del litoral y prelitoral. A partir del mediodía se esperan chubascos acompañados de tormenta en el cuadrante noroeste, y de forma más dispersa en puntos del resto del Pirineo y Prepirineo, así como del interior de la mitad oeste.

Además, localmente irán acompañados de piedra. Serán de intensidad entre débil y moderada, y es probable que sean localmente fuertes. Se acumularán cantidades de precipitación poco abundantes y puntualmente abundantes o incluso muy abundantes en el Pirineo y Prepirineo occidental.

La temperatura máxima será similar o subirá ligeramente en general, salvo el tercio sur donde bajará ligeramente. Los valores máximos podrán superar los 30°C en el cuadrante noreste, y los 32°C en Ponent y Terres de l'Ebre.

Hasta mediodía el viento soplará flojo y variable en general, con predominio del componente sur. Durante la tarde, el componente sur se intensificará y adentrará hacia el interior y, en general, soplará entre flojo y moderado, con algunas rachas fuertes. Aparte, son posibles algunas rachas fuertes de viento en momentos de chaparrón.