Alerta en Barcelona: se esperan algunas rachas de viento que podrían complicar la jornada

Nos encontramos ya el domingo, el último día de esta semana y a las puertas de comenzar una nueva semana, que para muchos es la vuelta al cole y además, la vuelta a la normalidad. Aunque en esta ocasión toca hablar del tiempo que nos espera para este domingo.

Siempre es importante conocer el tiempo nos espera en este día si hay planes y como no, el cielo puede ser el protagonista o no.

¿Qué nos espera el día de hoy?

Hasta media tarde, el cielo estará enterado en todo el país por la presencia de nubes altas, o localmente medio nublado por el crecimiento de algunos nubarrones en el Pirineo en el centro del día.

A partir de entonces, llegará una banda de nubes medias que aumentará la nubosidad por todas partes y dejará el cielo medio nublado, o muy nublado en mitad oeste. Por la tarde, es posible algún chubasco, débil y escaso, en el extremo norte del Pirineo occidental, así como en puntos del extremo oeste del país, sobre todo en el macizo del Puerto.

La temperatura máxima también sufrirá un ascenso entre ligero y moderado por todas partes, excepto en el Prepirineo y Pirineo, donde se mantendrá similar. Rodeará los 32 °C a Poniente.

La visibilidad será buena en general durante todo el día, aunque durante la primera mitad del día será regular en el litoral y prelitoral, o puntualmente mala en zonas elevadas. Durante la mañana soplará el viento de sudeste y este en el litoral sur, flojo con algún golpe moderado, mientras que en el resto del litoral será flojo y de componente sur, si bien en el litoral central soplará el terral.

En el interior será flojo y de dirección variable, pero con intervalos de componente este sobre todo en Ponent. Durante la segunda mitad del día, soplará el viento del sudeste en el litoral, flojo, con alguna vez moderado en el Empordà; en su interior será flojo y de componente sur, con ratos de dirección variable.