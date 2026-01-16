Alerta con las balizas V16: Podrían interferir con marcapasos y desfibriladores

Desde el 1 de enero, las balizas V16 se han convertido en una obligación, mientras que el debate acerca de su utilidad real en la carretera sigue ocupando minutos en tertulias en los medios de comunicación y levantando ampollas en las redes sociales.

Ahora ha aparecido un nuevo problema con estos dispositivos que deberían suponer una mejora en la visibilidad de los vehículos averiados. Según pudo hacerse eco RAC1 a partir de una pregunta a la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en su programa matinal 'El Món a RAC1', de parte de una oyente con un marcapasos.

La subdirectora de la DGT, Ana Blanco. / DGT

"¿Cómo se puede utilizar la baliza, teniendo en cuenta que las instrucciones del aparato dicen explícitamente que quien la lleve no la utilice?", cuestionaba la mujer ante una suposición que no había salido a palestra todavía. Pese a que a partir de las 00 horas del 1 de enero la policía ya estará en disposición de multar a los conductores que no lleven el aparato, Blanco no supo dar una respuesta clara a la duda: "Es la primera vez que nos llega esta pregunta", aseguraba.

Es cierto que desde la autoridad del tráfico se anunció que los agentes de seguridad no harían controles específicos para detectar quién no lo llevaba, pero el miedo a la multa entre los propietarios de los vehículos es algo que está presente y que puede ocurrir en caso de que se requiera la documentación y elementos de seguridad en un control aleatorio.

Los controles de tráfico en estas fechas aumentan sustancialmente. / ·

Lejos de dejar a la oyente sin respuesta, el programa comprobó las características del dispositivo y pudieron constatar que efectivamente su uso es peligroso en determinados casos de personas con afectaciones cardíacas que usen dispositivos para el buen funcionamiento del corazón: "Hay que evitar colocarla cerca de fuentes que emitan o reciban radiación magnética o de marcapasos", señalaban.

Más tarde, desde el 'Versió RAC1' siguieron investigando y hablaron con el jefe de la Sección de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Clínic de Barcelona, Manel Castellà, que comentaba la visión médica al respecto: "Cambia la programación del marcapaso y la pone a 60 pulsaciones por minuto de manera fija. Es decir, el aparato deja de estar programada tal y como lo había establecido el médico", confirmaba el experto.

Manel Castellà, jefe de Cirujía Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona / Hospitecnia

Además, Castellà apuntaba que la V16 también puede afectar al uso de los desfibriladores y que "si un paciente tuviera una arritmia maligna, no funcionaría", por lo que a nivel médico lo más adecuado sería no tener los aparatos "a menos de 15 o 30 centímetros de las balizas", algo improbable por el lugar en el que se deben colocar, el punto más alto del vehículo, normalmente en el techo justo encima del conductor.

Sin duda, un nuevo revés para unos dispositivos que ya estaban en entredicho y que algunos profesionales de la carretera, como los bomberos, habían apuntado a que no es útil en algunas situaciones, como curvas cerradas sin visibilidad, por lo que recomendaban no abandonar el uso de los triángulos clásicos.