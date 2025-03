Alerta residentes: Hacienda está multando con 20.000 euros si no se presenta este documento

La Agencia Tributaria se dedica a la gestión, inspección y recaudación de los impuestos de los contribuyentes. El organismo público controla los diferentes movimientos bancarios españoles, pero también los que se envían al extranjero. En este caso, los residentes en España que tengan bienes y derechos en otros países, tendrán que enviar este documento antes de que acabe el mes de marzo.

Hablamos del modelo 720, una declaración informativa sobre cuentas bancarias, valores, bienes inmuebles y derechos que están situados en el extranjero. Los contribuyentes tendrán que presentar este documento en Hacienda antes del 31 de marzo de 2025, si no quieren recibir una multa del organismo público.

En este caso, los residentes en España que ostenten algún activo de los mencionados podrán presentar este modelo a través de la web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. No obstante, según los expertos de 'Raisin', si uno de los bienes no supera los 50.000 euros, no habrá que incluirlo dentro de la declaración. En este caso, hay dos excepciones: si se ha presentado el modelo 720 con anterioridad o si alguno de los bloques aumenta en más de 20.000 euros desde el ejercicio anterior.

Las multas oscilan entre los 100 y 20.000 euros si no se presenta la autoliquidación o declaración en plazo, sin que se produzca perjuicio económico. La misma sanción se puede producir por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o las condiciones de determinadas autorizaciones.

Además, Hacienda puede interponer multas de entre 150 euros y el 2% del importe de las operaciones no declaradas si se presenta de forma incorrecta las autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca un perjuicio económico. También se percibirá la misma sanción en caso de contestaciones incorrectas a requerimientos individualizados de información.