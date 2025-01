Alerta asalariado: Este grupo de trabajadores recibirán un extra de 150€ en su nómina

No es ningún secreto que los precios no han parado de subir en España durante los últimos años, pero no tanto los sueldos, lo que está provocando graves problemas económicos a nivel nacional para millones de civiles. Por suerte, el Estado ha anunciado una ayuda que beneficiará alrededor de 3 millones de españoles.

El objetivo del Gobierno de España es luchar, precisamente, contra esa inflación intentando ayudar a numerosos españoles. Esta ayuda consiste en un extra de 150 euros que recibirán en su nómina al final de mes. Eso sí, es un grupo de trabajadores selecto de toda la nación el que va a recibir este extra y no todos. Al menos, la medida se quedará como complemento adicional este 2025.

Se trata de los funcionarios del Estado, que en España hay 2.968.522 funcionarios, según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Todos ellos recibirán este aumento en su nómina para combatir la inflación.

No es la primera vez que se implementa una ayuda para los funcionarios dirigida a combatir la inflación; el pasado verano este grupo de trabajadores también recibió un aumento del 2% en su salario con el mismo objetivo. Por ello, además del extra, también recibirán otra buena: el pago de los atrasos derivados de la subida aplicada ese verano.