Alerta amarilla en varias zonas del litoral catalán: el Meteocat avisa sobre el tiempo

Hoy, martes 3 de marzo de 2026, Catalunya vivirá una jornada marcada por las nubes, el polvo en suspensión y un aviso meteorológico: el mal estado del mar. Según el Meteocat, rige una alerta amarilla del Servei Meteorològic per fenómeno costero en varias zonas del litoral, especialmente en el norte y el sur, donde se esperan olas de hasta 2,5 metros y fuerte resaca.

Así que hoy el Mediterráneo estará revuelto, y conviene extremar la precaución en playas y puertos. Por lo demás, se esperan cielos cubiertos, lluvias débiles, viento y temperaturas algo más suaves que en días anteriores.

Las nubes se adueñan del cielo

El cielo permanecerá muy nublado o completamente cubierto a lo largo del día por nubes altas y medias que se desplazarán de sureste a noroeste, sobre todo hasta media tarde. A partir de ese momento se abrirán claros desde el sur que se extenderán progresivamente hacia el norte.

En las zonas costeras y prelitorales habrá abundantes nubes bajas, sobre todo durante la mañana y a últimas horas, llegando a quedar cubierto en los extremos del litoral, mientras que al mediodía podrían formarse nubes dispersas en puntos del interior.

Durante la primera mitad del día se esperan lluvias débiles, intermitentes y de carácter disperso en cualquier punto del territorio. A partir de la tarde, las precipitaciones se concentrarán en el tercio norte de Catalunya, especialmente en áreas del Pirineo y Prepirineo.

En general, las precipitaciones serán poco importantes, aunque localmente podrían alcanzar cierta entidad. La cota de nieve se situará entre los 1.600 y 1.800 metros al amanecer, subiendo después hasta los 2.000 metros. Además, la lluvia vendrá acompañada de polvo sahariano.

Las temperaturas mínimas subirán de forma notable, especialmente en la franja litoral, mientras que las máximas se moverán ligeramente al alza, salvo en algunas zonas del noreste interior, donde apenas cambiarán.

El viento comenzará flojo, variable en el interior y de componente este en el litoral. A medida que avance la mañana, el levante se impondrá con fuerza en toda Catalunya, soplando de forma moderada y con intervalos fuertes a partir del mediodía en el litoral y prelitoral central y sur.