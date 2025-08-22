Alerta alimentaria: retiran esta popular marca de arroz de todos los supermercados

Atención, consumidores. Como muchos de vosotros ya sabéis, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) es el organismo responsable de controlar, entre otras funciones, el etiquetado y la composición de los productos que llegan a las estanterías del supermercado.

Suele ser habitual que la AESAN publique advertencias acerca de productos que no están correctamente etiquetados. El último aviso en este caso proviene de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, y se ha comunicado a través del INFOSAN. Y hace referencia a una popular marca de arroz que se distribuye en España.

Lo más sorprendente de todo es que la alerta se publicó hace más de un año, en julio de 2024. Sin embargo, como el producto tiene fecha consumo preferente cercana (16 de noviembre de 2025), se ha vuelto a realizar una advertencia.

Cuál es la marca de arroz que se ha retirado de los supermercados españoles

AESAN e INFOSAN han emitido una orden de retirada inmediata del arroz '4 Golden Savoury Rice Steam Bags', producido por la marca Iceland, cuyo plazo de consumo preferente está fijado para el 16 de noviembre.

Se comercializa en envases congelados de 600 gramos y se recomienda a los consumidores que eviten su consumo porque habría presencia de crustáceos, pescado, moluscos y leche que no se encuentran en la etiqueta de composición.

Estos alérgenos pueden poner en riesgo la salud de los consumidores, en especial de aquellos que sean conscientes de que tienen una alergia afectada por estos alimentos.

La AESAN ha comunizado que este arroz se comercializa en supermercados de la cadena Iceland, distribuyendo el producto en locales de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.