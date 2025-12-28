Alerta sanitaria: La AESAN advierte a quienes sufren de alergia que se abstengan de consumir este lote de frutos secos

Este martes, 23 de diciembre de 2025, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta para todas las personas con alergia a los frutos secos.

Según informa AESAN, se ha detectado la presencia de avellanas y almendras sin declarar en la etiqueta de un producto de comino molido. El lote 23053J de las marcas Manjares y Jorge se encontraba en envases de vidrio de 37 gramos, con fecha de caducidad febrero de 2026.

La distribución de los productos se habría producido en las comunidades autónomas de Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. No obstante, no se descarta que hayan llegado a otros territorios.

La agencia ha alertado a los usuarios que tengan alergia a las avellanas y/o las almendras que no deben consumir este producto en ningún caso. Por otro lado, el consumo del producto no supone ningún riesgo para la salud de las personas sin alergias alimentarias.

La notificación se ha traslado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para asegurar la retirada de los productos afectados en los supermercados.

En Navidad, se produce un incremento del riesgo de reacciones alérgicas, debido al aumento de recetas con ingredientes como los frutos secos y el marisco. En nuestro país, las alergias alimentarias más frecuentes afectan principalmente a los productos de origen vegetal.

Especialmente, los frutos secos y la fruta de hueso están presentes en muchos de los dulces tradicionales de Navidad, representando el 80% de los casos, aproximadamente. Los expertos recomiendan a los consumidores revisar siempre los ingredientes de los productos. Por ello, es importante comprobar el etiquetado, sobre todo en las salsas.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 informa que las alergias alimentarias "se producen por una reacción adversa del sistema inmune a un determinado alimento cuando la persona sensible a dicho alimento entra en contacto con él o con otro alimento que lo contenga".