Alemania se pone seria y da una lección a España con las pensiones: dará 10 euros al mes a cada niño por este curioso motivo

España atraviesa un momento complicado en relación a la sostenibilidad del sistema de pensiones, razón por la que la Seguridad Social ha propuesto diferentes medidas con el objetivo de luchar contra el envejecimiento de la población.

No obstante, existe otro país que está mirando a largo plazo y no se centra únicamente en los problemas del presente. Efectivamente, estamos hablando de Alemania, la cual ha instaurado una nueva normativa de lo más peculiar.

El quid de la cuestión es que, desde el 1 de enero de este mismo año 2026, Alemania ha lanzado una prestación para niños y adolescentes que se sostiene bajo dos condiciones a cumplir de manera imperativa.

La primera de ellas es que el sujeto que reciba la pensión deberá tener entre 6 y 18 años. Por otro lado, la segunda consiste en que este debe estar cursando sus estudios dentro de la propia Alemania.

Si la persona cumple estos dos requisitos, el Estado se encargará de ingresar 10 euros todos los meses en su cuenta bancaria con un único objetivo: enseñar a los más pequeños la importancia de ahorrar de cara al futuro.

Esto último es algo importante a tener en cuenta por aquello de que la cifra que se maneja con esta pensión sería simbólica y no superaría los 1.440 euros en los 12 años en los que el menor podría disfrutar de esta medida.

En su lugar, el objetivo de Alemania tiene que ver con educar a sus ciudadanos menores de edad a gestionar su propio patrimonio de manera responsable y hacer un trabajo intensivo de prevención frente a posibles problemas financieros en el futuro.

En este sentido, hay que destacar que esta medida ha dado mucho de qué hablar tanto en Alemania como en España y, de hecho, desde aquí se escuchan muchas voces que aseguran que el país germano nos habría adelantado por la derecha.