Alemania planea darle 9 euros al mes a los niños para invertir en bolsa

Está claro que todo lo que engloba a las pensiones de jubilación es preocupante en España debido a su baja sostenibilidad, pero no es el único país que está intentando buscar soluciones ante este problema.

También ocurre en Alemania, y por eso el canciller Friedrich Merz ha anunciado a través de un vídeo en YouTube su intención de ofrecer un subsidio de 11 dólares estadounidenses mensuales (9,41 euros al cambio) a los niños y adolescentes de entre 6 y 18 años con el objetivo de que inviertan en bolsa a partir de 2026.

Con esto lo que se intenta es ponerle una solución a lo ya mencionado con las pensiones. Las personas podrán empezar a ahorrar fondos desde muy jóvenes y así crear un sistema mixto de pensiones privadas y públicas.

De hecho, es por ello que el sindicato de trabajadores metalúrgicos se mostró en contra de esta medida, diciendo que el gobierno debería fortalecer el actual sistema público de pensiones.

El sistema actual en Alemania es un sistema público donde las cotizaciones de los trabajadores financian los ingresos de los pensionistas, algo que se instauró en los años 50. Sin embargo, ahora no hay suficientes trabajadores para hacer esto sostenible a medida que la natalidad ha disminuido y la esperanza de vida ha aumentado.

Christoph Schmidt, presidente del Instituto Leibniz de Investigación Económica (RWI) en Essen, ha asegurado que o se aumenta la edad de jubilación hasta los 69 años, o se tendrán que aceptar pensiones mucho más bajas, en el caso de que no haya una inversión privada.

Argumenta que en los países donde hay un sistema mixto han demostrado ser mucho más resilientes en este sentido. En cualquier caso, aún hay dificultades para que se llegue a un acuerdo en Alemania y esta ley salga adelante.

Johannes Geyer, investigador senior del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW Berlín), dijo que esto es "un experimento con un resultado incierto que no resolverá los problemas".