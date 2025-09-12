Ni Alemania ni Francia: este es el país con mejor jubilación y España se hunde en el ranking

La seguridad de las jubilaciones en todo el mundo continúa bajo presión. Inflación persistente, envejecimiento poblacional y un contexto económico complejo están debilitando la capacidad de los ciudadanos para planificar su retiro, según el Índice Global de Jubilación 2025 (GRI) elaborado por Natixis Investment Managers junto a CoreData Research.

El informe, que analiza 44 países en base a 18 indicadores agrupados en cuatro subíndices (Finanzas, Bienestar Material, Salud y Calidad de Vida), sitúa este año a Noruega en el primer puesto, con una puntuación del 83%, seguida de Irlanda y Suiza.

España, rezagada en la UE

España mantiene el puesto 39 del ranking mundial, con una puntuación de 48 sobre 100, consolidándose por tercer año consecutivo como el país peor valorado de la Unión Europea en materia de jubilación. Queda incluso por detrás de México y Rusia, que han mejorado posiciones en 2025.

El país muestra, no obstante, avances en algunos indicadores. En el subíndice de Salud, España asciende hasta el quinto puesto en esperanza de vida, con una puntuación del 94%. También mejora en renta per cápita, igualdad de ingresos y reducción de la deuda pública.

Inquietudes globales sobre el futuro de la jubilación

El estudio revela que el 43% de los inversores cree que hará falta “un milagro” para alcanzar una jubilación segura. El 66% afirma haber ahorrado menos debido al coste de la vida y un 78% reconoce que financiar su retiro recae cada vez más en sus propios recursos.

Entre los riesgos más señalados figuran la persistencia de la inflación, la presión sobre los sistemas públicos de pensiones, el aumento de la deuda pública y el envejecimiento poblacional. En los países de la OCDE, se espera que la proporción de mayores de 65 años respecto a la población activa pase del 32,5% en 2024 al 59,3% en 2050.

Movimientos destacados en el ranking

El índice de este año refleja cambios notables:

Singapur protagoniza el mayor salto, pasando del puesto 25 al 13.

protagoniza el mayor salto, pasando del puesto 25 al 13. Dinamarca sube del 9º al 5º dentro del top 10.

sube del 9º al 5º dentro del top 10. Alemania se mantiene como el único gran país desarrollado en el top ten (8º).

se mantiene como el único gran país desarrollado en el top ten (8º). Francia cae al puesto 27, saliendo del top 25 por primera vez.

cae al puesto 27, saliendo del top 25 por primera vez. Canadá registra la mayor caída, bajando del 13º al 20º lugar.

En contraste, naciones pequeñas como Noruega, Irlanda o Eslovenia destacan por su capacidad de alcanzar consensos en políticas sociales y económicas que benefician a los jubilados.