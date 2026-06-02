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ECONOMÍA

Ni Alemania ni Francia: la economía de España sorprende a EEUU por un motivo que nadie esperaba

Crecimiento récord, pero con una amenaza cada vez más próxima

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; en la sesión plenaria en el Congreso este miércoles.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; en la sesión plenaria en el Congreso este miércoles. / Eduardo Parra / Europa Press

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David Cruz

David Cruz

A muchos les está sorprendiendo que España a nivel económico esté funcionando tan bien cuando gran parte de las economías europeas avanzan no con pocas dificultades. Nuestro país sigue destacando por encima de sus principales socios comunitarios, algo que ha impactado incluso a Estados Unidos.

El crecimiento económico, la fortaleza del turismo y la resistencia del consumo han convertido a España en una excepción dentro de la eurozona, hasta el punto de llamar la atención de algunas de las publicaciones financieras más influyentes del mundo.

Una de ellas, la revista estadounidense Global Finance Magazine, ha definido recientemente a España como un auténtico "caso atípico" dentro de Europa. Según su análisis, el país afronta la segunda mitad de 2026 con unos indicadores económicos que superan ampliamente a los de potencias como Francia o Alemania.

Un factor que destaca es el turismo. Durante 2025, España recibió cerca de 97 millones de visitantes internacionales, una cifra récord que sigue creciendo durante este año.

Solo en los dos primeros meses de 2026, más de 10 millones de turistas visitaron el país consolidando al sector como uno de los grandes motores de la economía nacional.

Turismo en Mallorca

Turismo en Mallorca / Fundació Turisme Responsable Mallorca

Las previsiones de crecimiento también refuerzan esa imagen positiva. Mientras la eurozona espera avanzar entre un 1,1% y un 1,3% este año, el Banco de España prevé un crecimiento cercano al 2,3%, situando al país entre los líderes económicos del Viejo Continente.

Sin embargo, la publicación estadounidense advierte de que este buen momento convive con problemas estructurales cada vez más visibles. El principal es la vivienda. Los expertos alertan de un creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda que está impulsando los precios en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Málaga.

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Según este análisis, el déficit acumulado de viviendas supera las 730.000 unidades desde 2021 y los permisos para nuevas construcciones han caído de forma significativa. ¿Cambiará la situación en algún momento? ¿O seguirá siendo la vivienda nuestro mayor lastre?

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