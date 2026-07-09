Alemania da una lección a España y encuentra la solución a una polémica norma de la Ley de Bienestar Animal que enfada a muchos dueños de perros

Existe una norma dentro de la Ley de Bienestar Animal en forma de prohibición que fue aprobada hace tiempo con el objetivo de prevenir un posible daño relacionado con los perros atados en la vía pública. Algo que afecta a un buen rango de situaciones diferentes entre sí.

Hacemos referencia, concretamente, a que esta Ley prohíbe dejar solo a tu perro cuando entras al supermercado, un estanco o cualquier otro establecimiento. Las multas ascienden a varios cientos de euros en caso de infracción, pero Alemania ha encontrado una solución bastante eficiente.

El país germano ha dado una lección a España una vez más con una iniciativa consistente en colocar zonas de estacionamiento para mascotas con el objetivo de que estas tengan mayor seguridad y comodidad durante el tiempo que su dueño esté dentro del supermercado.

La iniciativa en cuestión ha sido lanzada por una startup llamada DogSpot. El quid de la cuestión es que estas zonas de estacionamiento ofrecen un sistema de ventilación y control de temperatura, lo cual solucionaría uno de los matices establecidos por la Ley de Bienestar Animal.

La cosa es que esta última especifica que la prohibición se deriva de evitar un estrés innecesario al perro, así como hacerle pasar por condiciones de calor o frío extremas en según qué horas del día. Y es que con las perreras modernas establecidas en Alemania, este veto carecería de sentido alguno.

Algo que se debe, además, a que estas zonas de estacionamiento utilizan un diseño higiénico que posee sistema de vigilancia y desinfección automática incorporados, ideal para dejar la perrera en condiciones óptimas para acoger a la siguiente mascota que tenga que hacer uso de ellas.

Teniendo en cuenta que las sanciones por infringir esta Ley oscilan entre los 500 y los 10.000 euros en función del daño que reciba la mascota, lo cierto es que Alemania habría conseguido dar con una alternativa eficaz a una normativa que ha generado mucha polémica desde hace unos meses.

Una controversia que se basa, esencialmente, en la idea de que muchos usuarios aseguran que los supermercados deberían permitir la entrada de mascotas para no tener que dejarlas atadas en la calle. Al fin y al cabo, lo más cómodo es aprovechar el paseo para hacer algún recado, por lo que esta normativa genera muchos quebraderos de cabeza.