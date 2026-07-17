Alemania abre la puerta a jubilarse a los 70 años: así cambiará uno de los sistemas de pensiones más importantes de Europa

Cada vez vivimos más años, y al mismo tiempo, nacen menos niños. Una mezcla que está poniendo contra las cuerdas a los sistemas públicos de pensiones de buena parte de Europa. Alemania ha decidido afrontar ese problema con una de las reformas más ambiciosas de los últimos años, un plan que plantea retrasar progresivamente la edad de jubilación, aumentar las cotizaciones e introducir cambios profundos en la forma de financiar las pensiones.

La propuesta todavía debe recorrer el camino político antes de convertirse en realidad, pero ya ha abierto un intenso debate en el país. Entre sus defensores, es una reforma necesaria para garantizar que el sistema de pensiones alemán siga siendo viable para las próximas décadas.

Para sindicatos y partidos de la oposición, supone trasladar el peso del envejecimiento de la población a los trabajadores.

Una pareja de jubilados / Sport.es

Una jubilación que dependerá de cuánto aumente la esperanza de vida

Uno de los cambios más llamativos consiste en desvincular la edad de jubilación en una cifra fija. La propuesta plantea mantener el objetivo de los 67 años en 2030, y a partir de ese momento, ir adaptándolo a la evolución de la esperanza de vida.

Si las previsiones demográficas se cumplen, eso supondría que los alemanes podrían jubilarse alrededor de los 67 años y medio durante la década de 2040 y alcanzar los 70 años hacia 2090.

Los expertos consideran que el actual modelo resulta difícil de sostener debido al progresivo envejecimiento de la población y al descenso del número de trabajadores que financian las prestaciones de quienes ya están jubilados.

Más cotizaciones y menos opciones para retirarse antes

La reforma no se limita únicamente a retrasar la edad de jubilación. El informe también propone aumentar en dos puntos porcentuales las aportaciones al sistema de pensiones e impulsar un modelo mixto que combine el sistema público tradicional con un fondo estatal que invertiría parte de esos recursos ne los mercados financieros para obtener rentabilidad a largo plazo.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Otra de las medidas más polémicas pasa por eliminar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada del cien por cien de la pensión tras 45 años cotizados, una opción muy utilizada por miles de trabajadores alemanes.

Además, el documento recomienda revisar el sistema de los llamados miniempleos, favorecer que más trabajadores coticen al régimen público e incorporar de forma obligatoria a colectivos como los autónomos, que hasta la fecha podían elegir otras alternativas.

Los principales sindicatos alemanes ya han mostrado su rechazo, ya que consideran que muchas personas con empleos físicamente exigentes no van a poder alargar su vida laboral hasta los 70 años. ¿Tendrá continuidad?