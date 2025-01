Alejandro Sanz 'pica' a Pablo Motos en El Hormiguero: "¿Qué te pasa con Broncano?"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El miércoles acudió al plató del formato Alejandro Sanz. El cantante es una de las voces españolas más reconocidas y sigue disfrutando de una gran carrera. Por eso, ha sido invitado a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single "Hoy no me siento bien".

Hablando de futuras colaboraciones del cantante, el invitado ha soltado la 'bomba'. "¿Por qué no hablamos de tu pelea con David?", haciendo alusión claramente a David Broncano, presentador de 'La Revuelta'. ¿Por qué no hablamos de ti? ¿Qué te pasa con David?", ha reiterado.

"A mí no me pasa nada", ha respondido Pablo Motos. Alejandro Sanz ha afirmado que suele jugar a tenis con Broncano, y ha dicho que él "está muy triste con esto. Él desearía que os llevárais muy bien. Si quieres hacerle una notita o algo... yo voy el lunes al programa".

Alejandro Sanz ha seguido 'picando' a Motos. "Como me obligaste a venir aquí antes que ir allí... Me gustaría que le mandaras una notita y yo se la pudiera llevar. Yo quiero pacificar y creo que puedo hacer eso. Lo estáis deseando".

La carta de Pablo Motos a David Broncano

Pablo Motos ha recalcado que no hay ningún mal rollo, y que todo el ruido es "lo que se ha inventado la prensa, y lo que te has inventado tú". Alejandro Sanz le ha hecho una propuesta. "Pues si no tenéis nada hacemos una comidita, jugamos al pádel o al tenis..." El presentador ha dicho que no sabe jugar a ninguno de estos deportes, y se ha llevado una reprimenda. "No me extraña que no tengas amigos".

"Si queréis quedamos para boxear. 3 asaltos", ha vacilado Motos. Tras esto, Alejandro Sanz le ha hecho escribir lo siguiente. "Querido David. Pelillos a la mar. Te deseo lo mejor. Espero que nos veamos pronto. Te quiere, tu Pablo. Y a Ricardo y a Grison, también".