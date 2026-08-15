Alejandro Sanz y otros famosos reaccionan al terremoto en Granada: "Bajo nuestros pies no existen fronteras"

El terremoto de esta pasada madrugada en Granada ha cogido por sorpresa a los habitantes de la zona y a toda España en general. Los equipos de emergencias trabajan desde hace horas para evaluar los desperfectos en el mobiliario urbano y los edificios, y la mejor noticia es que no se ha informado de ningún herido.

El Instituto Geográfico Nacional ha informado que el seísmo ha alcanzado la magnitud cinco y que el epicentro se ha situado en la localidad de Alhendín, a 11 kilómetros al sur de Granada capital, mientras que ha ocurrido a unos 10 kilómetros de profundidad, aunque se han ido sucediendo réplicas a lo largo de toda la noche.

Coches y edificios afectados por los temblores en Granada de esta madrugada. / Instagram

Este no ha sido el primer terremoto que hace vibrar la tierra en esta zona del país, pues se trata de la zona con mayor actividad sísmica de toda la Península Ibérica al encontrarse el punto de fricción entre las placas africana y euroasiática.

El terremoto más devastador fue el de 1984 en Arenas del Rey, de magnitud 6,7, que dejó 1.200 muertos y 1.500 heridos más, aunque el más reciente data de 2021, de magnitud 4,5 en Santa Fe, con un herido.

Reacciones de los famosos

Algunos famosos españoles han reaccionado a la noticia publicando mensajes de apoyo para la población granadina y han aprovechado para recordar que la naturaleza no entiende de límites geopolíticos, ni de fronteras.

Así ha querido expresarse Alejandro Sanz, el cantante madrileño, que se ha referido al conjunto de temblores que está sufriendo la tierra últimamente en todo el mundo, como el de Colombia, Venezuela e Indonesia.

"La tierra tiembla en distintos rincones del mundo y, con ella, tantas vidas. Personas que se van, familias que lo pierden todo, hogares llenos de recuerdos y futuros que desaparecen en apenas unos segundos" señalaba el artista en sus redes sociales, y recordaba que "ojalá nunca olvidemos que, bajo nuestros pies, no existen fronteras".

Otro rostro conocido en hablar sobre el tema ha sido el de Rosa López, también cantante, ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' y granadina (de Peñuelas, dentro de la provincia): "Levantarme y enterarme de esto", señalaba por la mañana al enterarse de la noticia.

Rosa López, primera ganadora de 'Operación Triunfo' / Gtres

Además, el Granada CF ha mandado un mensaje de apoyo a la población a través de su capitán, Manu Lama, en las redes sociales: "No estamos ajenos y esperamos que todo haya quedado en un susto", apuntaba antes de empezar la liga este sábado en Oviedo.