Alejandro Sanz cuenta en El Hormiguero un 'incidente' con Shakira: "Te hará 12 canciones vengándose"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El miércoles acudió al plató del formato Alejandro Sanz. El cantante es una de las voces españolas más reconocidas y sigue disfrutando de una gran carrera. Por eso, ha sido invitado a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single "Hoy no me siento bien".

Tras la habitual entrevista, las hormigas Trancas y Barrancas han irrumpido para poner a prueba la sinceridad de Alejandro Sanz. Por eso, el artista ha contado una supuesta anécdota que tuvo con Shakira, en el que la cantante le propone acudir a un concierto.

"Iba la policia abriendo camino a una velocidad increíble. Ibamos charlando, bebiendo un poco y, de repente, frenaron los de delante. Íbamos detras y no llevábamos cinturón, cosa que hicimos mal. Me di con la botella y me partí un diente", ha dicho.

"Shakira se puso a gritar. Luego fui al dentista y me lo arreglaron", ha proseguido. Pablo Motos no se ha creído la historia, y ha votado que era mentira. Sin embargo, Alejandro Sanz ha levantado el cartelillo de 'verdad' y, por lo tanto, su relato era verídico.

Las hormigas han bromeado con la situación. "Como Shakira se haya cabreado, te hará 12 canciones vengándose".