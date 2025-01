Alejandra Rubio comparte una reflexión tras las acusaciones de Jeimy Báez

A lo largo de las últimas semanas, a pesar de su constancia en redes sociales, Alejandra Rubio se ha mantenido al margen de Internet por una razón más que valiosa: el nacimiento de su primer hijo. Fruto de su relación con Carlo Constanzia, la actriz dio la bienvenida a su primogénito el pasado 6 de diciembre, lo que la ha llevado a centrarse en la familia y dejar de lado la vida digital.

Sin embargo, paulatinamente ha ido retomando su presencia pública, por lo que fue inevitable que le preguntasen sobre las últimas palabras de Jeimy Báez, la expareja de Carlo, quien ha compartido duras acusaciones sobre ambos en 'GH DÚO 3'. "A los 10 días tenía pareja y a los 20 días embarazados. Esa relación yo no me la creo. Veo necesidad. Carlo necesitaba un piso para no volver a prisión", comentó en su momento.

Captura de las historias de Alejandra Rubio / Lecturas

"Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona, es como esperar que un tigre no te ataque por ser tú vegetariano", citó Rubio en su cuenta de Instagram. Sus seguidores no han tardado en trazar un vínculo entre estas palabras y las declaraciones de Báez, aunque puede que tan solo se trate de una frase que ha resonado por ella y que ha querido compartir sin destinatario aparente.