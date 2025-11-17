TELEVISIÓN
Quién es Alejandra Osborne: interiorista, hija de Bertín Osborne y nueva invitada de 'Pasapalabra'
El concurso presentado por Roberto Leal cuenta con un bote de 2.392.000 euros
Esta semana, Pasapalabra renueva su rotación de invitados con cuatro nuevas personalidades del entretenimiento. El concurso de Antena 3 está cerca de entregar el mayor premio de su historia, terminando con la rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez.
Actualmente, la cifra por superar el Rosco final se encuentra en los 2.392.000 euros. En esta ocasión, Roberto Leal recibirá a los cuatro famosos en el plató durante los tres próximos programas.
La cuenta oficial de Pasapalabra en la red social 'X' ha anunciado la participación de Alejandra Osborne, hija de Bertín Osborne: "Primera vez de Alejandra Osborne en #Pasapalabra, emocionadísimos de que esté aquí con nosotros".
Alejandra Osborne (3 de noviembre de 1978) es la hija mayor del cantante, presentador y empresario, Bertín Osborne, y su primera esposa, Sandra Domecq. La empresaria ha desarrollado su carrera profesional como interiorista y diseñadora.
Durante mucho tiempo, Alejandra se ha mantenido alejada de los medios de comunicación. No obstante, en los últimos meses concedió una entrevista en el programa de Sonsoles Ónega, 'Y ahora Sonsoles'.
"No es difícil ser hija de Bertín Osborne, es muy bonito. Mi padre es un tío buenísimo, un currante... Me siento superorgullosa de ser su hija", expresó en el formato de Atresmedia.
Ahora bien, Alejandra recuerda cómo fue su infancia cuando su padre comenzó con la música: "Cuando él empezó a cantar yo tenía 4 años y le echábamos mucho de menos. No podíamos llamarnos como hoy en día. Mi padre no estaba".
En cuanto la personalidad de sus padres, la empresaria reconoce haber heredado varias características de ambos: "He sacado de mi padre lo disfrutona que soy y mi madre era única, a todas nos encanta bailar como ella, era superempática, una maravilla. Me parezco más a mi padre en los prontos".
