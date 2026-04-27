Alejando Sanz se abre en canal sobre su relación con Shakira: "Sería incesto"

La industria musical no se podría entender sin la figura de Alejandro Sanz, reconocido por ser es uno de los cantantes más populares de España, pues tiene más de 25 millones de discos vendidos, 24 Latin Grammys y 4 Grammys estadounidenses, entre otros éxitos. Las canciones más destacadas del artista son 'Corazón Partío', 'Y, ¿si fuera ella?' y 'La Tortura', un tema que lanzó con Shakira, lo que levantó todo tipo de teorías.

Ayer, Alejandro Sanz se abrió en canal en una entrevista a Jordi Évole para su programa, 'Lo de Évole', especialmente sobre su depresión, pero también habló de su relación con la expareja de Gerard Piqué.

Respecto a la depresión que sufrió, el cantante de 'Corazón Partío' señaló que "cuando bajaba del escenario y veía a la gente, me ponía a temblar. Antes me quedaba en los camerinos hasta que se iba el último borracho. Eso ya tampoco lo hago". A pesar de estar recuperado, expuso que la depresión "nunca desaparece del todo para siempre".

Actualmente, Alejandro Sanz está en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional: "Estoy tan a gusto con lo que me pasa, con mi familia, con mi entorno, con lo que me ocurre…".

Una de las cosas por las que está más feliz es por su relación con su actual pareja, Stephanie Cayo: "Es muy bonito estar enamorado. Y estoy enamorado, sí".

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo / SPORT

Su relación con Shakira, al descubierto

El periodista de La Sexta no perdió la oportunidad de cuestionarle sobre su relación con la cantante colombiana, donde el artista aseguró que existió 'feeling' con ella: "No digo yo que no lo hubiera, pero ella tenía novio, que era amigo mío, Antonio de la Rúa. Yo también tenía pareja".

Quiso dejar claro que "agradezco que no pasara nada, pues la amistad que tenemos es una de las cosas más bonitas", y "no me gustaría perderla".

Shakira / EFE

Por otro lado, el autor de 'Y, ¿si fuera ella?' reveló que a veces hablan sobre este tema con Shakira: "Siempre estamos con las bromas de que sería incesto".

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Su última colaboración con la colombiana fue la canción 'Bésame'. "Es una crack, es un 10. Hasta que no está todo al milímetro, no para. Se metió a editar el vídeo, me llamó y me hizo ir al estudio. Estuvimos toda la noche editándolo hasta que estuvo como queríamos los dos", aseguró cómo es trabajar con ella.