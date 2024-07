Aleix Puig, cofundador y presidente de Vicio: "Llegar a Messi parece muy difícil pero no lo es"

Aleix Puig (Manresa, 1992), es uno de los nombres que se esconde tras la revolución del delivery de hamburguesas y el marketing. Co-fundador de Vicio y presidente de la compañía, es el responsable de haber convertido las burgers a domicilio en un plato gourmet.

Ganas MasterChef 7 y Jordi Cruz te ofrece trabajar en su restaurante, ¿por qué decides crear un delivery de hamburguesas?

No es que no quisiera estar con Jordi, quería inventar mi marca. Terminamos MasterChef, llegó la pandemia y me dio tiempo para poder pensar, saber dónde iba y qué quería hacer. Conocí a Uri y empezamos esta aventura.

Vicio nació en plena pandemia y conociste a tu socio por Instagram, ¿quién entró a quién?

Él me entró a mí, me escribió por Instagram, era una persona que no conocía y teníamos amigos en común. Soy muy energético y creo en estas cosas, vi que esa persona tenía algo porque me mandó una presentación con mi nombre y mis fotos y nos conocimos online.

Rápidamente los dos invertis 10.000 euros para crear la compañía.

Sí. Era alguien con muchas ganas de innovar y de trabajar de nuevo, que es lo mismo que tenía yo.

Vuestro primer jefe de cocina venía de restaurantes como El celler de Can Roca ¿cómo lo convencéis?

Pues por dos lados: uno porque no tenía trabajo porque era pandemia y lo segundo contándole que hay una revolución alrededor del delivery, hace 5 o 6 años todo eran burgers de mala calidad, pizzas, kebabs... y ahora la oferta que hay es increíble.

Habéis cerrado una ronda de financiación de 17 millones, entre los inversores están Messi y Griezmann, ¿cómo habéis llegado hasta ellos?

Dicen que si conoces a siete personas del mundo, conoces a todo el mundo, llegar a Messi parece muy difícil pero no lo es tanto. Conocemos a mucha gente alrededor suyo, hicimos un poco de eco con la marca, con la comunicación... quién no va a querer invertir en un proyecto que a nivel financiero tiene mucho sentido y que como bien dicen, a los argentinos les encanta la carne y las hamburguesas.

¿Y en el caso de Griezmann?

Yo estaba en Formentera en 2021 y me llegó una notificación al móvil a las dos de la mañana: Griezmann me había etiquetado en una foto con hamburguesas y me quedé en shock. Le escribí y le dije, 'oye, ¿qué tal?', nos fuimos conociendo, se le dio la posibilidad de poder invertir y se sumó al carro. De hecho se ha sumado dos veces, la primera ronda y la segunda.

¿Vais a buscar nuevas caras de futbolistas?

No los hemos buscado adrede, lo de Messi ha sido más orgánico de lo que puede parecer y lo de Griezmann también. Habéis visto campañas con Goicoechea, acabamos de hacer 'La Velada', hemos estado muy cerca de Ibai... Si trabajas un buen producto o una buena comunicación la gente quiere estar alrededor.

Seguro que hay alguien a quien querriaís tener en una campaña...

Rosalía. Le hemos mandado Vicio varias veces, le encanta, lo prueba... creo que es una de las personas que más match tendría con la marca es 'Made in Spain' y lo vive mucho, es de su tierra.

¿Y algún futbolista? ¿Con quién va Vicio?

Va un poco con todos, no te creas. Hemos mandado burgers a la gente del Betis, venimos de hacer 'La Velada' en el Bernabéu, tenemos inversores del Barça, del Atlético, hemos trabajado con gente del Sevilla... No nos casamos con nadie somos un poco la ONU del fútbol.

Sois expertos en publicidad disruptiva, ¿los clientes llegan a Vicio por el producto o por la fama?

Por ambas. Obviamente el marketing sirve para captar clientes. El éxito es cuidar las dos, de verdad pienso que es imposible llevar una compañía a facturar más de 40 millones en tres años si tu producto no funciona.

Más de 40 millones y varios locales físicos, ¿qué nos puedes contar de la próxima apertura en Formentera con Jorge Brazares?

Estamos mucho en Barcelona, Madrid y Sevilla, son nuestras grandes capitales con el delivery, pero también nos gusta poder pisar terreno. Prefiero encontrarme Vicio en Formentera que en Albacete, con todo el cariño que le tengo a Albacete. Ahora vamos a Formentera, quizá hay un par de sorpresas para 2025.

¿Nos avanzas una?

No puedo, imposible. Me matan ahí detrás.

Pero, ¿tenéis intención de llevar Vicio fuera de España?

Hay intención, la voluntad de cualquier marca: cuando nace quiere crecer al máximo.

¿Sois la revolución de la hamburguesa de calidad en formato delivery?

Hemos sido los primeros en España en apostar por las smashburgers. Fuimos visionarios, pioneros y hemos asentado a raíz de esa hamburguesa un mundo comunicativo que a la gente le entra muy bien.

¿Por qué Vicio y por qué en rojo?

Queríamos algo corto, que la gente se acordara y que describiera bien lo que es irte a comer una hamburguesa. Un vicio es algo que repites habitualmente, no por eso tiene que ser malo. El nombre, entre lo corto que es, la simpatía que despierta y que evoca algo repetitivo funciona. Rojo tenía que ser porque es el color de la energía, el fuego.

¿Qué debe sentir el cliente cuando come vuestro producto?

Tienen que tener la sensación de que esa hamburguesa te la ha preparado tu abuela, tu madre, es lo que yo me comería en casa.

¿Un sueño pendiente?

Me haría mucha ilusión coger aviones, ir por diferentes países y encontrar la cultura de Vicio. Una bolsa de Vicio en el mayor número de ciudades posibles a lo largo de los años.

Ser una marca internacional

Ojalá