FAMOSOS
Aleix Espargaró sale en defensa del youtuber TheGrefg tras grabar con Nayib Bukele
El expiloto de MotoGP no se mordió la lengua para defender al creador de contenido andorrano
Aleix Espargaró, ya alejado de la MotoGP, vuelve a ser noticia tras defender públicamente al youtuber TheGrefg, quien entrevistó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión diseñada para albergar hasta 40.000 pandilleros bajo estrictas condiciones de control.
Ayer, el creador de contenido murciano publicó en YouTube un vídeo sobre su visita al presidente de El Salvador. En X, manifestó: "Como te dije en persona @nayibbukele, gracias por tomarte el tiempo de recibirme en Casa Presidencial y contestar mis preguntas. Que Dios te bendiga". Hasta ahora, el vídeo acumula más de 1,5 millones de visualizaciones.
Las redes se han llenado de todo tipo de comentarios: algunos elogian el excelente contenido grabado con Bukele, mientras que otros cuestionan por qué no se le preguntaron ciertos temas que el gobierno de Bukele aparentemente intenta ocultar a toda costa.
Por ejemplo, el político Víctor Egío fue tajante: "Bukake a Bukele. Ni una palabra de TheGrefg sobre los más de 26.000 inocentes detenidos en el campo de concentración del CECOT. Ni una palabra sobre la persecución a periodistas y opositores. Ni una palabra sobre la inmensa fortuna que ha amasado el clan Bukele".
Finalmente, señaló: "Cada vez que uno de estos andorranos desahuciadores de ancianas dice que es 'apolítico' muere un gatito". Haciendo referencia al intento de desahucio que realizó TheGrefg contra una mujer de 80 años en un edificio de su propiedad en Andorra.
El mensaje del político de Podemos no pasó desapercibido para Espargaró, quien no dudó en preguntarle: "¿Por qué no contestas a los muchos salvadoreños que viven allí y te están escribiendo diciendo que ahora viven mucho más tranquilos y sin crimen en las calles?".
También, comentó: "O es que criticar a @TheGrefg que al menos, ha ido allí a informar y llegar a mucha gente, da más clickbait?".
Por último, quiso poner en valor el trabajo del creador de contenido murciano: "¡Reinventarse como creador de contenido nivel dios! ¡Bravo tío, videazo!".
