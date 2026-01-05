TELEVISIÓN
El alegato de Josep Pedrerol después de lo ocurrido en el derbi: "Se acabó"
El presentador de 'El Chiringuito', programa de Mega, alzó la voz contra la conducta de algunos aficionados del Espanyol
El derbi catalán sigue dando de qué hablar. El FC Barcelona se impuso por 0-2, pero sufrió de lo lindo para ganar en el RCDE Stadium. Si puntuó fue gracias a la actuación estelar de Joan Garcia, en su regreso a lo que fue su casa durante muchas temporadas. La afición del Espanyol lo recibió entre insultos y con pancartas de ratas.
Además, el partido dejó una imagen lamentable tras el gol definitivo de Robert Lewandowski, ya que algunos aficionados lanzaron botellas a los futbolistas culés durante la celebración. El comportamiento de parte de la afición del Espanyol no pasó desapercibido para Josep Pedrerol, quien mostró su malestar en 'El Chiringuito', programa de Mega.
El presentador empezó cuestionando: "Si tiran algo en la botella y le da a un jugador, ¿qué hacemos? Como no le ha dado, no pasa nada. Esto no lo estamos condenando". Por esta razón, Pedrerol fue claro: "Denunciemos lo que ha ocurrido, hay que denunciarlo".
Tiene claro que "el ambiente de un derbi está bonito hasta que tiran lanzamientos, cuando hay objetos en el campo, se acabó lo bonito". También, no da crédito que ya no se puedan celebrar goles en campos ajenos: "Es que no pueden celebrar el gol porque les van a tirar una botella".
Tampoco se mordió la lengua para opinar sobre el regreso del guardameta de Sallent en el RCDE Stadium: "Y lo de las ratas… la gente tiene derecho a cambiar de equipo y el Espanyol ha ingresado más de 20 millones, y ya está, no pasa nada."
"Joan Garcia fue muy del Espanyol, trabajó mucho por el Espanyol, soñó, disfrutó, sonrió, rio y lloró con el Espanyol. Ahora merece disfrutar de la posibilidad de jugar la Champions League", señaló en 'El Chiringuito'. Una decisión que la afición del Espanyol "debe entenderla".
Pedrerol expuso que una parte de la afición no actuó bien: "Las ratas no vienen a cuento". Además, compartió que "a mí no me hace gracia de la imagen de la rata, de verdad".
Por último, el presentador de 'El Chiringuito' recordó que el Espanyol está amenazado con cierre total del RCDE Stadium, ya que no es la primera vez que ocurren estos hechos en los últimos años.
- Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro
- Jordi Évole pierde los papeles tras el ataque de EEUU a Venezuela y deja esta reflexión
- Martín Rodil, especialista en inteligencia y narcotráfico, explica los detalles de la captura de Maduro: 'Delcy entregó a Maduro, ella es más criminal
- El vacile de Maduro tras ser arrestado por Donald Trump
- Comunicado urgente del Gobierno de España por el ataque de Estados Unidos a Venezuela
- La actriz Sara Sálamo, pareja de Isco, explota tras ser sexualizada por esta fotografía generada con IA
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la borrasca Francis: 'Podría nevar casi en toda España
- Gabriel Rufián no da crédito con el bombardeo de EEUU a Venezuela y avisa al Gobierno: 'Que no haga el ridículo