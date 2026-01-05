El alegato de Josep Pedrerol después de lo ocurrido en el derbi: "Se acabó"

El derbi catalán sigue dando de qué hablar. El FC Barcelona se impuso por 0-2, pero sufrió de lo lindo para ganar en el RCDE Stadium. Si puntuó fue gracias a la actuación estelar de Joan Garcia, en su regreso a lo que fue su casa durante muchas temporadas. La afición del Espanyol lo recibió entre insultos y con pancartas de ratas.

Además, el partido dejó una imagen lamentable tras el gol definitivo de Robert Lewandowski, ya que algunos aficionados lanzaron botellas a los futbolistas culés durante la celebración. El comportamiento de parte de la afición del Espanyol no pasó desapercibido para Josep Pedrerol, quien mostró su malestar en 'El Chiringuito', programa de Mega.

El presentador empezó cuestionando: "Si tiran algo en la botella y le da a un jugador, ¿qué hacemos? Como no le ha dado, no pasa nada. Esto no lo estamos condenando". Por esta razón, Pedrerol fue claro: "Denunciemos lo que ha ocurrido, hay que denunciarlo".

Tiene claro que "el ambiente de un derbi está bonito hasta que tiran lanzamientos, cuando hay objetos en el campo, se acabó lo bonito". También, no da crédito que ya no se puedan celebrar goles en campos ajenos: "Es que no pueden celebrar el gol porque les van a tirar una botella".

Tampoco se mordió la lengua para opinar sobre el regreso del guardameta de Sallent en el RCDE Stadium: "Y lo de las ratas… la gente tiene derecho a cambiar de equipo y el Espanyol ha ingresado más de 20 millones, y ya está, no pasa nada."

Pancartas y ratas de peluche para recibir a Joan Garcia / X

"Joan Garcia fue muy del Espanyol, trabajó mucho por el Espanyol, soñó, disfrutó, sonrió, rio y lloró con el Espanyol. Ahora merece disfrutar de la posibilidad de jugar la Champions League", señaló en 'El Chiringuito'. Una decisión que la afición del Espanyol "debe entenderla".

Pedrerol expuso que una parte de la afición no actuó bien: "Las ratas no vienen a cuento". Además, compartió que "a mí no me hace gracia de la imagen de la rata, de verdad".

Por último, el presentador de 'El Chiringuito' recordó que el Espanyol está amenazado con cierre total del RCDE Stadium, ya que no es la primera vez que ocurren estos hechos en los últimos años.