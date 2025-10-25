Ale Lupidi revela cuánto dinero ahorró en Suiza: "No soy un genio, solo una persona normal"

Una de las conclusiones más comunes entre bastantes ciudadanos de distintos países es que, en numerosas ocasiones, las ofertas de empleo en el extranjero resultan más atractivas, según el país. Esto se debe a que, generalmente, existen mejores condiciones laborales. Por ello, muchas personas deciden marcharse y buscar una nueva vida fuera de su país de origen.

Un destino muy atractivo para vivir es Suiza. Uno de los motivos por los cuales muchas personas eligen este país es que su estilo de vida es muy distinto al de sus lugares de origen. Además, los sueldos en Suiza son considerablemente más altos.

Gracias a las redes sociales, Ale Lupidi, un joven argentino, compartió su experiencia tras pasar un año en Suiza, a donde se trasladó en busca de estabilidad económica y nuevas oportunidades. En el vídeo, también reveló cuánto dinero logró ahorrar durante ese tiempo.

Después de un año, el argentino no pudo creerse todo el dinero que logró ahorrar, a pesar de haberse movido constantemente por todo el mundo.

Por ejemplo, compartío en el vídeo que estuvo en la final de la Copa América en Miami y de visita en Austria, así como en Berlín y Venecia. Además, se compró el iPhone 15 Pro Max y comentó: "Encima me sobró plata".

Reconoció que "soy adicto a las compras 'online'", algo que le dificultó ahorrar más dinero. No obstante, el creador argentino compartió que expone su caso "para que vean que se puede, para que vean que una persona que vino simplemente a Suiza con poco nivel de inglés", pero "con muchas ganas de trabajar" puede ganar dinero.

"Yo no soy un genio ni mucho menos, solo una persona normal que tomó la decisión un día de irme de Argentina en 2020", comentó a través de TikTok.

Al finalizar su explicación, el joven enseñó su cuenta bancaria, demostrando que había ahorrado 17.200 francos suizos, lo que equivale a más de 18.000 euros.