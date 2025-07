La alcaldesa de Ripoll genera discusión en televisión: "No hablo español"

Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, está en boca de todos después de prohibir el uso del burquini en la piscina municipal. La política de Aliança Catalana expone que se debe estrictamente a motivos de seguridad.

No obstante, la Ley de Igualdad de Cataluña permite el uso de bañadores completos, incluidos los burquinis, así como también la práctica del 'topless' para promover la "libertad individual y la igualdad de género".

Esta noticia está generando mucha controversia. Por ello, el programa 'El análisis: Diario de la Noche', presentado por Antonio Naranjo y Mónica Martínez, conectó con la alcaldesa de Ripoll para cuestionarle el motivo real de la prohibición.

La entrevista con Orriols no salió nada bien, debido a que se vivió un momento de mucha tensión cuando la política se negó a hablar en castellano, un suceso que provocó que Naranjo paralizase la conexión.

Antes del incidente con la alcaldesa de Ripoll, el presentador del programa confesó que "me cuesta mucho seguir la conversación, incluso con un traductor, porque yo soy algo torpe". A consecuencia, pidió hacerla en español "para tener una conversación más fluida", ya que "no hablo catalán".

Sílvia Orriols no se corta

La respuesta de Orriols fue clara y contundente: "No hablo español y además cuando me propusieron esta entrevista ya lo dije, que no hablaría en español. Solo me comunico en catalán. No es que no quiera hablar con usted, es que no lo hablo con nadie, porque yo soy catalana".

Esto con Silvia Orriols lo dice todo... pic.twitter.com/1XcNCsPN57 — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 24, 2025

La alcaldesa de Ripoll quiso dejar claro que "mi nación es Cataluña y está ocupada por el Estado español, nos han impuesto la lengua castellana y por eso no tengo ninguna voluntad de hablar castellano".

Tras escuchar las declaraciones de la política de Aliança Catalana, Naranjo cortó de raíz la conexión: "Si le parece y en algún momento usted recula y quiere hablar en español, seguiremos con la entrevista". Además, destapó que "estoy muy mayor como para que me impongan un burka lingüístico".