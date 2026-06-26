Alberto Sánchez, experto en herencias: "Esperar para hacer testamento es uno de los errores más frecuentes"

Hacer testamento sigue siendo una de las decisiones que más personas aplazan, aunque puede evitar numerosos problemas legales y familiares en el futuro. Así lo asegura Alberto Sánchez, abogado especializado en herencias, quien recomienda no esperar a una edad avanzada para realizar este trámite. En su opinión, el momento adecuado llega en cuanto una persona comienza a tener un patrimonio.

El experto explica que, en el derecho común español, una herencia con testamento se divide en tres partes claramente diferenciadas. La primera es el tercio de legítima, que debe destinarse obligatoriamente a los hijos o descendientes y repartirse a partes iguales entre ellos.

El segundo corresponde al denominado tercio de mejora. Aunque también está reservado a hijos y descendientes, ofrece una mayor flexibilidad, ya que permite favorecer a uno de ellos frente al resto. De esta manera, el testador puede decidir cómo distribuir esa parte de la herencia según sus circunstancias personales o familiares.

Por último, existe el tercio de libre disposición. En este caso, la persona puede dejar esos bienes a quien considere oportuno, ya sean familiares, amigos, una organización sin ánimo de lucro o cualquier otro beneficiario que elija libremente.

Firma de un testamento / Sport.es

Alberto Sánchez recuerda que esta distribución corresponde al derecho común y que existen comunidades autónomas con derecho civil propio o foral, donde las normas sucesorias pueden ser diferentes y establecer otros criterios para el reparto de la herencia.

Precisamente por ello, el abogado insiste en la conveniencia de otorgar testamento desde el momento en que se dispone de algún patrimonio, independientemente de la edad.

Contar con este documento facilita los trámites tras el fallecimiento, reduce los conflictos entre herederos y permite que la voluntad del testador quede reflejada con claridad.

Además, realizar un testamento suele ser un procedimiento sencillo y con un coste reducido en comparación con los problemas y gastos que pueden surgir cuando una persona fallece sin haber dejado constancia de cómo desea repartir sus bienes.