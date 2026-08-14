Alberto Sánchez, experto en alquileres, alerta: "Si el propietario se olvida de actualizarte el alquiler durante años, te los puede actualizar todos de golpe”

Alberto Sánchez, abogado especializado en vivienda, ha advertido sobre una situación que puede afectar a muchos inquilinos: que el propietario no aplique durante varios años la actualización anual prevista en el contrato y decida hacerlo más adelante.

Sin embargo, esta posibilidad no significa que el casero pueda subir la renta de cualquier manera ni reclamar automáticamente todos los atrasos de una sola vez. La clave está en el contrato, en el momento en que se comunica la revisión y en los límites establecidos por la normativa vigente.

La cláusula que es fundamental

El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la renta puede actualizarse cada año si esa posibilidad aparece expresamente en el contrato. Por tanto, el propietario no puede aplicar una subida simplemente porque hayan aumentado los precios, la inflación o el valor de las viviendas de la zona.

Si el contrato no incluye ninguna cláusula de actualización, la renta debe mantenerse sin cambios mientras continúe el arrendamiento, salvo que ambas partes lleguen a un acuerdo posterior. El inquilino no está obligado a aceptar una modificación impuesta por el propietario fuera de las condiciones pactadas.

Qué ocurre si no se actualiza cada año

El escenario que plantea Alberto Sánchez en un nuevo vídeo en sus redes sociales es el de un propietario que tiene derecho a revisar la renta, pero no lo hace durante varios años. Según la explicación difundida por el abogado, puede llegar a aplicar de una vez las actualizaciones que no había realizado, con un límite temporal de hasta cinco años en ese supuesto.

Esto podría producir una subida importante del importe mensual especialmente si durante ese periodo los precios han aumentado de manera continuada. Un inquilino que lleve varios años pagando la misma cantidad puede encontrarse con una renta superior cuando el propietario decide activar la cláusula que había quedado sin aplicar.

Edificio con muchos pisos de alquiler / Archivo

Sin embargo, no es lo mismo actualizar la renta que reclamar atrasos. La falta de revisión durante varios años no permite necesariamente cobrar al inquilino la diferencia de todos los meses anteriores de alquiler. El incremento debe comunicarse correctamente y, por regla general, empieza a aplicarse desde el mes siguiente a la notificación.

La subida no es retroactiva

Este es uno de los matices más importantes. Si el propietario no comunicó una actualización en su momento, no puede convertir automáticamente los años anteriores en una deuda retroactiva. El inquilino pagó la cantidad que se le estaba reclamando y no tiene por qué abonar ahora la diferencia de meses en los que la renta nunca se modificó oficialmente.

La actualización puede afectar a la renta futura, pero no significa necesariamente que el arrendador pueda exigir de golpe todo lo que habría cobrado si hubiese revisado el alquiler año a año. El momento de la notificación determina cuándo empieza a tener efectos la nueva cantidad.