Alberto Mareque, entrenador personal: "Esta es la diferencia entre perder peso y perder grasa"

El verano está a la vuelta de la esquina, y eso supone que llega la temporada en la que muchas personas se apuntan al gimnasio para iniciar su transformación física, conocida popularmente como la operación bikini. El objetivo es claro: lucir un cuerpo saludable y tonificado en la playa.

Por esta razón, el entrenador personal Alberto Mareque ha compartido un nuevo vídeo en TikTok, donde tiene más de 450 mil seguidores, en el que explica la diferencia entre perder peso y perder grasa.

En el vídeo, el entrenador personal empieza diciendo que "si solo quieres bajar el número de la báscula es muy fácil: haz mucho cardio, reduce tus calorías al mínimo y elimina los carbohidratos".

El principal motivo que destaca es que "así vas a ver resultados muy rápidos sin duda, pero hay malas noticias", ya que "que bajes va a ser músculo, agua y muy poca grasa", lo que provoca directamente al metabolismo: "Te ves más flácido y nada más dejes la dieta rebotarás todo ese peso perdido y más todavía".

En cambio, el entrenador personal subraya que, si el objetivo es únicamente perder grasa, el enfoque debe ser completamente distinto, ya que, como él mismo explica: "Las calorías importan, pero no lo son todo".

Mareque insiste en que no basta con reducir la ingesta calórica de forma drástica, sino que es fundamental cuidar cómo se pierde el peso.

Por ello, recomienda priorizar el entrenamiento de fuerza mediante ejercicios con pesas, aumentar el nivel de actividad diaria y mantener un déficit calórico ligero, que no supere el 20 %, para evitar efectos negativos sobre el metabolismo.

Noticias relacionadas

Además, señala un aspecto clave que pocas personas tienen en cuenta: el consumo adecuado de proteína. Incrementar la ingesta proteica es esencial para preservar e incluso aumentar la masa muscular durante el proceso de pérdida de grasa, lo que a su vez ayuda a mantener el metabolismo activo y favorece resultados más sostenibles a largo plazo.