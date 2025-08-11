Alberto Gras, exconcursante de 'MasterChef', no se corta al revelar la cara oculta: "Vivían en un hotel, con móvil y visitas de familiares"

'MasterChef' es un programa que siempre ha estado rodeado de polémica. Si no es por los concursantes, es por los miembros del jurado. Y ahora, también por la mecánica. Alberto Gras, ex concursante del formato culinario, ha decidido revelar algunos detalles inéditos acerca de su paso por 'MasterChef ', revelando algo que no cuadra demasiado con lo que creíamos saber acerca del 'talent show'.

A través de su canal de TikTok, el joven cocinero ha aprovechado para responder a la pregunta de un seguidor acerca de cómo es realmente la convivencia detrás de las cámaras. Y en ese sentido, Alberto Gras cree que no es igual para todos.

El que fuese concursante de 'MasterChef' explica que, al menos en su edición, la mayoría de aspirantes convivían en una casa de campo ubicada a las afueras de Madrid, sin teléfono móvil y compartiendo habitaciones:

"Estábamos completamente aislados. Solo podíamos hacer una llamada de 5 minutos a la semana, siempre con alguien de producción presente para controlar el contenido de la conversación", señala el joven.

Sin embargo, no todos vivieron la experiencia de la misma forma: "durante los primeros cuatro o cinco programas, dos o tres personas no estaban en la casa. Vivían en un hotel, con móvil y visitas de familiares".

Desde fuera, se trata de una diferencia de condiciones muy notable que, al menos a Alberto Gras, no le parece para nada justa: "me parece bien que haya aislamiento, pero para todos por igual".

¿Y quiénes fueron los que permanecieron ajenos a la mecánica de aislamiento? Precisamente los dos concursantes que terminaron en primera y en segunda posición: Ana Iglesias y Ana García, respectivamente.

En este relato de los hechos, Alberto Gras prefiere no acusar directamente a nadie, por lo que no insinúa que esta situación influyese en el resultado. Eso sí, quiere dejar claro que el aislamiento debe ser el mismo, en igualdad de condiciones, para todos los concursantes.