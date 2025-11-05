Así es Alberto Chicote: cocinero, presentador y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es uno de los formatos más longevos y exitosos de televisión. El concurso de Antena 3 renueva sus invitados cada tres programas. Los famosos participarán en el equipo naranja y equipo azul, intentando sumar segundos al cronómetro final del Rosco.

Esta tarde, Roberto Leal recibirá en el plató de Atresmedia a Soraya Arnelas, Laura Galán, Nicolás Coronado y Alberto Chicote. En este artículo, repasaremos brevemente la trayectoria de este último.

Alberto Chicote (Madrid, 1969) es cocinero, escritor y presentador de televisión. El chef madrileño comenzó a destacar por su combinación entre cocina tradicional y nuevas técnicas.

Chicote fue uno de los pioneros de la cocina fusión en la gastronomía de nuestro país. En la actualidad, dirige el restaurante Omeraki en Madrid, y también fue fundador de Puertasol y Yakitoro.

Fuera de los fogones, el cocinero es reconocido por sus trabajos como presentador de televisión. En Atresmedia, Chicote ha estado al frente de programas como 'Pesadilla en la cocina', '¿Te lo vas a comer?' y 'Top Chef'.

Además, el cocinero ha mostrado públicamente su afición por el rugby. De hecho, en su juventud formó parte de la selección madrileña, coincidiendo con Javier Bardem en el equipo.

Alberto Chicote comenzó su formación culinaria a los 17 años, en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Posteriormente, comenzó a trabajar en restaurantes como Lúculo (Ange García), Zalacín (Benjamín Urdiain) y La Recoleta (Belén Laguía),

Más tarde, se trasladó a Suiza para seguir su formación como cocinero. Al regresar a la capital de España, asumió su primer trabajo en las cocinas de 'El Cenachero', obteniendo muy buenas críticas.

Después, pasó a ser el chef de NODO, convirtiéndose en uno de los pioneros de la cocina fusión en España. En 2005, Chicote fue reconocido con el premio a mejor cocinero del año en el evento 'Madrid Fusión'.