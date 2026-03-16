Alberto Cerdán, el estilista que explica la transformación de la imagen en el mundo del fútbol: "Lamine sigue una tendencia ítalo-argentina"

El estilo de una persona va ligado a la personalidad. Los humanos cambiamos nuestra vestimenta, cabello o apariencia, en general, dependiendo del contexto que vivimos o las influencias y en torno al que nos desarrollamos. La carrera de Alberto Cerdán empieza con tan solo 12 años, en la peluquería que abrieron sus padres en Barcelona.

Tras 50 años en el oficio, a día de hoy cuenta con 6 salones repartidos por las principales ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Tudela, Alicante, Sabadell, Palafrugell, Santa Cruz de Tenerife. Un auténtico imperio, que se ha ido construyendo a fuego lento a raíz de la perfección y una tradición familiar.

Cerdán nación rodeado de aromas, perfumes, tintes, champús y acondicionadores. "Mi colonia era el olor del acondicionador", explica, basándose en una infancia sumergida en un negocio que ha terminado siendo la llave del éxito. De sus padres aprendió el servicio y, sobre todo, el valor añadido que le caracteriza: la excelencia en el trato a las clientas. Él mismo ha explicado en más de una ocasión que el peluquero es ese maestro capaz de moldear una materia viva, es el escultor del cabello.

La importancia de la imagen en el deporte

Alberto Cerdán es un gran referente en el mundo de la peluquería y el estilismo al más alto nivel. Le ha cortado el pelo a personajes públicos internacionales, como Joan Collins, Claudia Schiffer, Noor de Jordania, Melanie Griffith o nacionales, como Arantxa Sánchez Vicario, Genoveva Casanova, Olivia de Borbón, Blanca Suárez, Laura Sánchez, María León, Cayetana Guillén Cuervo, Kira Miró, Alejandra Prat, Helen Lindes, Estefanía Luyk, Lara Dibildos, Pastora Vega o Macarena García, entre muchíismos otros clientes.

Sin embargo, si trasladamos el sector del estilismo al mundo del fútbol, es evidente que hay lazos cruzados, en un deporte cada vez más visible y con el incremento de la relevancia de la imagen personal. Alberto Cerdán, empezó a aplicar inteligencia artificial en los cortes de pelo, para observar la evolución de los peinados a lo largo de la historia del fútbol.

"La idea surge porque siempre he estado muy implicado en observar a los futbolistas dentro del mundo de la moda mientras veía fútbol. Antes ocurrió con el baloncesto, pero ahora el fútbol, tanto femenino como masculino, ha revolucionado completamente el mercado", explica Cerdán a SPORT.

Esa es precisamente la lectura que hace Alberto Cerdán después de más de medio siglo dedicado al cabello: que detrás de cada corte hay una historia, una evolución y una identidad en construcción. Y en un mundo tan visible como el fútbol actual, donde la imagen forma parte del espectáculo, el estilo termina siendo también una forma de comunicar quién eres, en qué momento estás y hacia dónde quieres ir.

"Es importante no solo desde el punto de vista estético, sino también desde la educación y la forma en que la sociedad percibe el mundo de la moda relacionado con el fútbol. Esto está representado por modelos y figuras muy importantes como Beckham, Lamine o Griezmann. Se trata de una incidencia muy relevante que nunca antes se había visto. El estado de ánimo, el partido, la imagen que se quiere proyectar al exterior… todo esto implica contratos, novedades y oportunidades", comenta.

Paolo Maldini, Àlex Baena y David Beckham, ejemplos de buena imagen para el estilista Alberto Cerdán. / SPORT

El estilo influye en el rendimiento

En el mundo del fútbol actual, es habitual ver cambios de estilos a lo largo de una temporada. Los deportistas, algunos más supersticiosos que otros, cambian de apariencia para revertir dinámicas, o por acontecimientos importantes, como un encuentro de Champions. "La Liga, la Champions… todo está conectado y confluyen muchos factores. Existe una tendencia ítalo-argentina que se ha dado especialmente con el cabello largo. He escogido un ejemplo de cada selección para mostrar cómo han cambiado las tendencias: cómo era antes y cómo es ahora, desde mi visión de cómo se transforma hacia el futuro", dice Cerdán, mostrando videos de avatares hechas con IA, mostrando la evolución de los cabellos.

"Para la gente joven, el fútbol es un mundo de dedicación que puede ser fundamental para su futuro. Los peinados que llevan hoy en día (estilos más “hippy”, más desenfadados) marcan muchas veces una conducta a seguir. Cada país tiene sus propias tendencias, tanto a nivel estético como de valores. Si un hombre es muy atractivo, cualquier estilo puede quedarle bien, pero aun así debemos buscar aquello que realmente le favorezca. Cuando la gente joven pasa de la universidad al mundo laboral, también cambia su forma de presentarse.

"Lamine ya no es un niño"

Por ejemplo, la evolución de Lamine representa una nueva generación. El estilista comenta que el de Mataró lleva el cabello más largo por detrás porque tiene el cuello más fino. Él mismo le recomendó un cambio en el cabello y Lamine, de forma indirecta, lo ha aplicado. El cabello debe adaptarse: en el color, en las formas y en la longitud.

“El pasado de Lamine es el de un niño que jugaba con pura intuición: cabello indomable, energía y naturalidad. Con el tiempo llega la conciencia del escenario. En el presente empieza a entender las cámaras, la responsabilidad y la importancia de la imagen. El estilo comienza a trabajarse más. Y el futuro no cambia su esencia, la consolida. La identidad se vuelve más fuerte. Cuando talento e identidad caminan juntos, el resultado no es solo un gran jugador, es una figur", explica Alberto, uno de los peluqueros más consolidados del país.

El cambio de estilo de Lamine Yamal en las últimas semanas / SPORT.es

La juventud suele estar marcada por la experimentación, por la búsqueda de identidad y por la necesidad de probar diferentes estilos. Con el paso del tiempo llega la consolidación: la imagen se vuelve más definida, más consciente y más alineada con el momento profesional y personal que vive cada uno. Finalmente, aparece la madurez, donde la estética ya no busca demostrar nada, sino simplemente acompañar una personalidad segura y reconocible.

Xavi Espinosa

La evolución del fútbol basada en los estilos

Empezando por Italia, Alberto pone como ejemplo el famoso estilo de Paolo Maldini, uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. La evolución del estilo italiano dentro del fútbol siempre ha estado muy ligada a la elegancia natural y a la personalidad del jugador. “Si observamos la primera imagen vemos el origen de un estilo profundamente italiano: cabello más largo, movimiento natural y una presencia muy romántica dentro del fútbol”, dice.

En esta primera etapa el look transmite juventud y carácter, una mezcla de talento y cierta rebeldía elegante. “En la segunda imagen aparece la transformación. El cabello se vuelve más corto y estructurado, y la imagen busca precisión y disciplina”. Es el momento en el que el jugador ya no solo destaca por su talento, sino también por la autoridad que proyecta. “Y en la tercera imagen la evolución se vuelve más interesante: el cabello vuelve a crecer, aparece textura y una barba más marcada”. El resultado es un estilo más maduro y sofisticado. “El cabello acaba contando la misma historia que la carrera: primero la personalidad joven, después la precisión profesional y finalmente una versión mucho más segura e icónica”.

La Inglaterra de Beckham

¿Quién no reconoce a David Beckham por su estilo? La leyenda del fútbol inglés ha sido durante décadas una referencia estética dentro y fuera del campo. En el caso inglés, el estilo refleja muy bien la evolución personal del futbolista. “Si miramos la primera imagen vemos juventud pura. Ese cabello más largo o recogido habla de alguien que está buscando identidad”, cuenta. Es una etapa de experimentación, donde el look cambia tanto como el propio jugador y donde la imagen acompaña ese proceso de crecimiento personal y profesional.

Con el paso del tiempo, la estética se vuelve más definida y madura. “En la segunda imagen ya vemos estructura: el cabello más corto, la barba aparece y la imagen comunica disciplina y liderazgo”. El estilo acompaña el momento de máximo rendimiento deportivo. “Y en el futuro el cabello vuelve a ganar longitud, pero ya no es indecisión, es libertad”, muestra. La imagen se vuelve más natural y segura, reflejando la madurez del futbolista. “El cabello termina contando la misma historia que la carrera: búsqueda, consolidación y finalmente seguridad absoluta”.

Xavi Espinosa

Griezmann y sus cambios de tendencia: "El futuro es autoría"

En el país 'galo', es evidente que en el fútbol moderno, el jugador que ha liderado los cambios de apariencia es Antoine Griezmann. El futbolista del Atlético de Madrid demuestra cómo la imagen también evoluciona con la madurez del jugador. “En el pasado vemos al futbolista que no tiene miedo a probar: cabello más largo, movimiento y una estética creativa. Es el momento de exploración personal. En el presente el discurso cambia: el cabello se acorta y la imagen se vuelve más funcional y competitiva”, cuenta.

Xavi Espinosa

"La estética acompaña el liderazgo dentro del equipo. Y el futuro no rompe con el pasado, lo sintetiza. La imagen se vuelve más coherente y madura. Si el pasado fue exploración y el presente afirmación, el futuro es autoría”, reflexiona sobre la evolución de Griezmann a lo largo de la carrera.

La disciplina alemana de Toni Kroos

Por último, en la selección germana, entra en escena el estilo de Toni Kroos. El exfutbolista del Real Madrid reflejaría el orden, la disciplina y el equilibrio. “En la primera imagen vemos juventud y una estética limpia, con un cabello corto y natural. El estilo acompaña la formación del jugador. En la segunda etapa el corte se vuelve más preciso y geométrico”, dice Alberto Cerdán.

Xavi Espinosa

Todo transmite control y claridad. “Y en la tercera aparece la madurez: más longitud, textura natural y una barba ligera”. La imagen comunica experiencia, según Alberto. “El cabello vuelve a contar la misma historia que la carrera: formación, precisión y madurez”, concluye.

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En el fondo, todo vuelve siempre al mismo punto: la personalidad. El cabello, la ropa o la forma en que una persona decide presentarse al mundo no son solo cuestiones estéticas, sino reflejos de una etapa vital. Igual que ocurre con cualquier persona, los futbolistas evolucionan a medida que cambian sus contextos, sus responsabilidades y la manera en la que se perciben a sí mismos.