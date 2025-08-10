Alberto Cerdán, estilista de 'celebrities' y deportistas: "El rubio pollo de Lamine Yamal fue una equivocación"

El peluquero y estilista navarro, afincado en Catalunya, Alberto Cerdán es un referente gracias a más de 50 años al frente de los peinados más famosos del universo 'celebrity' por todo el mundo. Por sus manos han pasado perfiles de todo tipo, como miembros de la monarquía jordana, con la reina Noor, hasta deportistas de primerísimo nivel, como la extenista Arantxa Sánchez Vicario o el jugador español, Isco Alarcón.

Con una trayectoria tan extensa, Cerdán tiene la potestad para recomendar qué tipo de estilos de pelo lucirían mejor en algunas de las estrellas de la primera plantilla del FC Barcelona, como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Pedri, e incluso se atreve con el presidente, Joan Laporta, entre muchos otros, como Cole Palmer o Mohamed Salah.

Conocemos tu carrera profesional, pero, ¿Cómo fueron tus inicios?

Mis inicios fueron caseros. Mis padres viniendo de Navarra e instalándonos en un pisito donde tenías la peluquería en un cuartito. Y siempre que hay... Es divertido porque, claro, al final hay dos personas en mi vida, en el mundo de la peluquería, desde muy pequeñito, que son esenciales. Uno es mi madre y la otra es Alberto Cebado. Son dos personajes que se fueron sumando en el tiempo. Pero claro, a veces hay cosas que te preguntan. Dicen, oye, Alberto, ¿qué perfume utilizabas o veías de pequeño? Digo yo, el líquido de permanente. Era la vida.

Antes era todo de permanentes. No decías, Yves Saint Laurent, no, no, no... Era el líquido de permanente que llevabas todo el día. Y después, otra de las cosas que recuerdo con mucho cariño es los sonidos. ¿Qué música? Digo, no, yo no estaba ni Coldplay, ni nada. Eran los secadores de casco. En aquellos momentos eran secadores de casco en toda tu casa. Esos fueron los comienzos de mi vida de pensar a los 10, 11, 12 años, dónde estaba.

Alberto Cerdán, peluquero de 'celebrities' y deportistas. / Dani Barbeito

Los estudios, bien, normal, normal. Y a partir de ahí, me enfoqué muchísimo a los 12 años, ya con mi madre, ayudándola, etcétera, etcétera. Hasta que entré a formar parte de la empresa Cebado, donde estuve 30, 30 y pico de años. Pero fueron los dos elementos más importantes de mi vida en aquellos momentos. Pero yo era de aquellos… Yo ya pensaba que podía ser peluquero, ¿sabes? Que cuando naces de una peluquería, no lo sabes. Tu madre como negocio.

Yo decía, a ver, yo cuando voy por los pasos de peatones, si hace aire, yo me pongo a favor del aire. No es aquello del pelo que se levanta, no, no. Y digo, mira, algo de estética seguramente que te gusta. O sea, que entré a formar parte un poco de ese mundo tan mágico, ese mundo de la peluquería. Totalmente vocacional. Lo tienes en casa, te gusta, lo adoras. Y después, el servicio y el contacto con las personas es una de las cosas que más me atrae.

También sabemos que eres un apasionado del arte. Alguna vez te lo has comentado en alguna otra entrevista. ¿En qué se parece tu disciplina, la peluquería, a otras disciplinas artísticas?

Pues hay una diferencia notable. O sea, eres un escultor y la gente te tacha de artista. Y estás moldeando una materia muerta. Y, en cambio, nosotros estamos moldeando una materia viva, constantemente viva, y, además, de todo ello, con el impasse de generaciones, que tienes que ir adaptando. No es lo mismo un lienzo, no es lo mismo algo que realmente puedas adornar con tu espíritu creativo. Yo creo que es la gran diferencia del mundo de la peluquería.

Antes decían, 'oye, no estudias, vete a la escuela de peluquería'. Ahora esto no existe. O sea, es absolutamente vocacional y creativo. Ha subido, cosa que para nosotros es muy importante. Es igual que se llaman estilista que peluquero, es lo mismo. Yo sigo siendo peluquero. Pero es evidente que la creatividad en el mundo de la peluquería se diferencia al utilizar materias vivas, y que sienten lo que le estás haciendo. Esto es muy importante.

A lo largo de tu carrera, llevas 50 años, más de 50 años ya, has podido peinar a mucha gente, a la reina Noor de Jordania, a Claudia Schiffer, Kate Blanchett o Elsa Pataky, entre muchas otras personas o celebridades. ¿Cuál ha sido tu cliente más especial?

Bueno, mi cliente más especial fue Elsa Pataky, porque además tenemos una relación personal muy bonita desde muchos años. Y es una de las mujeres que es más atractiva. Que no le pasan los años. Dices, 'madre mía, Elsa, hija, no sé qué haces, pero no sé si es que te has casado'. Y ahora, cada vez que la llaman para hacer algún anuncio, quieren que venga él. Entonces dices, no sé a quién quieren fichar, si a Chris Hemsworth o a ella. La verdad es que es una mujer muy atractiva. Tiene un poder 'mágico' que hace que todo le quede bien: le haces un cabello corto, le queda bien. Cabello medio, le queda bien. Una melena, igual. Es muy camaleónica.

Elsa Pataki junto a su marido, Chris Hemsworth. / ·

Después, evidentemente, en Claudia Schiffer... Estaba en un programa antes que se llama 'Ja hi som', de TV3, con Alfons Arús. Y cada personaje que venía, yo le hacía una entrevista también durante los domingos, maravillosa. Y la Reina Noor de Jordania, increíble, increíble. Vino a Barcelona a estar en el Ritz. Tenía tres eventos ese día y yo le cambié tres veces el peinado. Y que te dejen hacer esto realmente es de agradecer, que te dejen crear.

Hablando de crear, últimamente ha aumentado mucho el uso de la inteligencia artificial, y tú has hecho uso también últimamente para exponer tus próximas creaciones. Trasladándolo a la peluquería, ¿cómo de importante para ti es esta innovación, el concepto de innovación?

Yo creo que es algo que no puede pasar desapercibido. Para el que no estudie IA y el que no trabaje con IA, el futuro yo creo que es más reducido. No digo que no, que puedan pasar empresas o personas sin IA, pero yo creo que es absolutamente importante.

Nosotros, estamos creando avatares, estamos creando imágenes que después son auténticas, son traducibles. Fíjate que, por ejemplo, yo trabajo con Wella, con Wella Internacional, que es una casa de productos increíble. Ya están haciendo productos para que, cuando vengas con una foto de IA, sea el color que tú quieres. O sea, hasta ahora era muy difícil.

Te venía la cliente y te decía, quiero esto, y entonces le decías, ¿de qué año es esto?, ¿sabes de qué año es? No, hace un año o dos, pero esto era en verano, al atardecer, la has corregido un poquito y quiero esto, eso es muy difícil. Pero ahora ya hay todo, están haciendo los productos para que tengan un concepto exactamente que la IA. 'Quiero esto, quiero esto de color champán, quiero esto de color gris, quiero esto de color blanco...' y, ¡Pam!.

O sea, ya estamos trabajando en ello, pero desde ya las empresas, las multinacionales, ya están trabajando con cosas paralelas a la IA.

Centrándonos en el mundo del deporte, ¿has tenido ocasión de peinar a algún deportista de élite?

Sí, bueno, en mi carrera ha habido personajes muy importantes, que las he seguido desde las generaciones. Yo tengo en los salones a tres generaciones. Aquí ha sido aquella 'peinetilla' de su boda, a su hija y a su nieta. Y en el deporte pasa igual, por ejemplo, con Arantxa Sánchez Vicario. Estamos hablando de era una niña a la que con los 16 años ya le cortaba el pelo, Y hasta hoy, que somos muy amigos, pero a nadie más le ha tocado vivir lo que a ella.

Arantxa Sánchez Vicario recibe el Premio Valores 45 Aniversario al Tenis. / SPORT

Después viene Emilio, está Tomic, está David Meca, hay gente que, evidentemente, ha estado rodeada del mundo del deporte dentro de la peluquería. Aunque, realmente, ahora espero que el deporte femenino también entre un poco en el mundo de la peluquería, que ya está entrando, que ya me gusta verlas con color. Poco a poco van experimentando. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que uno se pone el pelo rosa, por ejemplo, como Alexia Putellas, y solamente se ve la cola, se tiene que ver todo. Pero, bueno, ya me gusta muchísimo. El mundo del deporte, a Gemma Triay, de pádel, Emilio, toda la familia de Arantxa Sánchez Vicario, y, bueno, también a Isco Alarcón con sus melenas.

Yo, al final, casi siempre cabellos largos. No es por nada, grabamos los cabellos largos. Entonces, Isco también, siempre, ahora lleva el pelo muy corto, pero esas colas que había, media cola y tal, también es un sello de identidad muy importante. De verdad que sí. Solemos ver cómo las tendencias de los estilos que usan las 'celebrities' se acaban aplicando al resto de la sociedad.

¿Cuáles fueron tus referentes en el mundo del deporte?

Hay un referente que es brutal en el fútbol. A ver, aparte de que... ha habido unos años que la gente, los futbolistas, se iban a Italia y todos venían con el pelo largo. Claro, pero hay personajes como Maldini, madre mía, estamos hablando de un jugador italiano que era como la melena que todo el mundo quería llevar. También Ibrahimovic, ojo, esa cola ha marcado historia.

Ibrahimovic es un jugador que, básicamente, ha sido la imagen de muchísima gente joven. Y después, pues, casi todo el mundo iba con el cabello largo. Julen Guerrero, igual, cabellos largos, cabellos un poco más definidos. Y, además, el otro día, viendo el partido de Alemania contra Francia, que pitaron un penalti por cogerle de pelo. No puede ser, no puede ser. Es que, claro, ahora estamos en un momento en que los jugadores no te pueden coger de pelo. Pero, bueno, es curioso cómo el cabello cada vez tiene más importancia en el mundo del fútbol.

Creo que el rubio pollo de Lamine Yamal fue una equivocación Alberto Cerdán — Estilista y peluquero de 'celebrities'

Yo te diría que... ¿Quieres el nudo de la camiseta o un corte especial? ¿Sí? ¿Es que juegas bien porque lleves el pelo bien cortado o porque te han hecho dos rayas de más o te has cambiado el color? Es un mundo que yo creo que teníamos que hacer alguna especie de impasse psicológico para profundizar mucho más en lo que está pasando ahora.

Ahora que has comentado esto y citando a un entrenador de la NFL, John Sanders, una vez dijo: "Si te ves bien, te sientes bien. Si te sientes bien, juegas bien. Y si juegas bien, te pagan bien"...

Correcto, correcto. Total, total, total. Es que me uno totalmente. Voy a coger esas palabras, las voy a imprimir aquí dentro, porque sí que es cierto. En el mundo nuestro de la peluquería, la diferencia que tenemos con otras profesiones es que tú puedes ir a la peluquería a cortarte el cabello, puedes ir a la peluquería a pasar una sensación de un rato que realmente necesitas.

Puedes tener dos opciones, una mala y una buena. Vienes porque te ha pasado algo que quieres recuperarte, una buena para festejarlo. En el mundo de la peluquería hay muchas sensaciones que realmente corresponden. Por ejemplo, pasas de la parte de estudios a la parte profesional, el cabello tiene que cambiar. Pasas de una edad a otra, el cabello cambia. Sí que realmente estamos haciendo un trabajo de que cuando te ves bien, lo haces todo muchísimo mejor.

Alberto Cerdán, el peluquero de 'celebrities' y deportistas. / Dani Barbeito

Influye. Sí, yo me levanto y trabajo muchos domingos y yo no me puedo poner delante del ordenador con pijama, yo no puedo. Mira, en el COVID aún, pero siempre tengo que ver bien. Entonces, esto lo intento trasladar a todo mi equipo y a todas mis clientas. Tienes que ver bien, delante de un ordenador estés en casa o estés en donde estés. Y eso hace que, de alguna manera, todo te salga mejor. O sea, que estoy absolutamente de acuerdo.

Centrándonos un poco más en los peinados de la primera plantilla del Barcelona, no sé si has podido ver algunos. ¿Qué te parece el rubio pollo de Lamine Yamal?

Bueno, yo creo que el rubio pollo de Lamine fue una equivocación. Cuando está semihúmedo es una historia, cuando está seco es otra. Todo el mundo lo sabemos. Entonces, yo creo que fue hacia blanco y le quedó amarillo. Es mi sensación, como peluquero. Pero yo creo que Lamine podría estar mejor con otro tipo de cabello. Pero muchísimo mejor.

Lamine Yamal, tras marcar su primer gol con el '10' / FCB

Hablando de estética, estamos hablando de una frente muy estrechita, las cejas muy anchas, y necesitaría otro tipo de cabello. Estamos hablando de un cabello que es muy corto en los lados, con un poquito de ese cabello rizado suyo encrespado, porque es evidente que se ha estirado el pelo para que le haga más liso, pero la frente se le hace muy chiquitita. Cuando tienes la frente estrecha: o te la tapas toda o te la descubres toda, pero nunca te la dejas a la mitad.

En el mundo de la estética, dos y dos son cuatro. Entonces, de eso padecemos. O te lo dejas más largo, o te lo dejas más corto y lo subes. Yo creo que Lamine estaría mucho mejor con los tupés que se daban antes, que vuelven a venir. Todo lo que son tupés, ya con un cabello con más volumen, estaría muchísimo mejor. Ahora es igual que tengas las orejas de soplillo o que no. No, pues no, es importante que también veamos la estética. Y partimos de la base de que quien le quede bien corto, y estamos hablando de tíos guapos y tal, igual le queda bien todo.

Yo siempre digo que cuando la moda está en la calle, deja de ser moda Alberto Cerdán — Estilista y peluquero de 'celebrities'

Pero en el mundo de la estética sabemos que si no eres tan guapo... el cabello adorna. Yo creo que un cabello por aquí, un cabello por allá, hacen algo que en estos momentos en el fútbol se parece, que es la falta de personalidad. No estoy hablando de Lamine, estoy hablando de que todo el mundo va igual. Y si realmente queremos tener personalidad, cada uno tendría que ser un poco diferente.

Estamos viendo a Lamine y a toda una generación de gente que va como él, porque es un índice de audiencia. Yo siempre digo que cuando la moda está en la calle, deja de ser moda. Y eso quiere decir que cuando lo ves en la calle, es que ya está pasado de moda. Porque está en la abundancia, es todo el mundo. Y yo creo que en el mundo del fútbol hay gente, en estos momentos, que lleva cabellos diferentes, que les hacen más personal. Y yo creo que está bien, le corta muy bien el pelo, el peluquero fantástico, no se puede decir nada, pero yo sí que le haría un cambio.

En muy poco tiempo cambiará, porque ahora se cortó. Yo creo que se decoloró para la final de la Copa del Rey. Yo creo que ahora, cuando venga otra cosa, o a lo mejor en el Gamper sale con el pelo rojo. No lo sé, pero lo que sí es cierto es que para ellos, para todo el mundo del fútbol en estos momentos, la camiseta y el número funciona muy bien, pero el que es un corte de cabello otro, es un chute que nunca había pasado.

Si te parece, podemos repasar a algún otro futbolista. Y nos puedes dar tu opinión de qué tipo de peinado le harías a cada uno. Empezamos con Cole Palmer.

Bueno, para mí está... Bueno, ¿tú sabes aquellas películas de Guillermo Tell que sale el monje? Es el típico monje... ¡Horror! ¡Qué horror! Es lo que me parece, ¡horror! Pero también el problema de Cole Palmer es que debe tener muy poquito pelo. Es como el Trump, no tienen pelo. Entonces, evidentemente, está maximizando todos sus recursos. Pero si no, yo lo primero que le haría es darle mucho más volumen, porque tiene una cara muy alargada. No solamente su físico, la cara es alargada, entonces necesitas algo que te dé un poquito más de volumen.

Cole Palmer con la camiseta del Chelsea, la temporada pasada. / ·

Y yo creo que el problema de él no es el corte, es la cantidad de cabello que realmente tiene. Y así se lo peina un poco tipo monaguillo, que es, por decirlo de alguna manera, tú que no has visto las películas de Guillermo Tell, un poco monaguillo. No me gusta demasiado, pero yo creo que obedece un poco a esto.

Lo que pasa es que cuando quieres ensanchar un poco las fracciones, si te lo tiras hacia adelante, lo alargas más. Tienes que hacer un poco más de raya, como cuando íbamos al 'cole'.

Pasamos a Pau Cubarsi, un recién ascendido al primer equipo del Barça. ¿Qué te parece su peinado? ¿Qué le harías?

Después del accidente que tuvo, esa lesión tan fuerte, que realmente le ha marcado un poco. Yo creo que lo primero que ya tendría que hacer Cubarsí es dejarse esa minibarba, esos cabellos que, de alguna manera, le darían un tono un poquito más rocoso.

Pau Cubarsí en una entrevista reciente. / ·

Eso, a nivel de masculinidad. Se ve niño, pero aún se ve más niño que Lamine. Las patillas me gustan como están, el flequillo volvemos a lo mismo. Yo creo que o lo dejas largo o lo dejas corto. La nuca la veo demasiado estrecha.

Me gustaría que tuviera un poquito más de pelo. Eso llenaría un poquito más la altura del cuello, le haría un poco más robusto, fuerte. Y, sobre todo, en la posición que ocupa. ¡Que no entre nadie!, ¿no? Insalvable. O sea, que un poquito de barba, bigote al mínimo de la expresión, pero la mínima expresión es lo mínimo y la barba igual. Y yo creo que le daría otro toque. Pero ahí, en el medio... creo que no funciona. Sin medias tintas.

¿Y a Mohamed Salah?

Bueno, estéticamente, fatal. Estéticamente fatal. A mí, las barbas con tanto cabello, creo que no resulta nada. La verdad es que, bueno, eres así, es de donde es (Egipto), y, realmente, es apetecible en su país, en su religión, en su físico. Yo quitaría un 50, un 60, un 70% de barba. La dejaría bastante transparente. Y, después, este cabello, yo lo haría más largo, pero bastante más largo, con esos mechones que, por ejemplo, tenía Maldini en Italia.

Salah acumuló más de 40 participaciones en goles del Liverpool en la Premier League la temporada pasada. / X

Algo un poco más largo, un poco más, si quieres, un poco más asiático, pero con un cabello un poco más largo. Yo creo que cambiaría muchísimo. Así está cómodo, me imagino que con muy poquito champú funciona muy rápido, pero, realmente, no le favorece.

Me gustarían más aquellos tupés que van a volver, porque van a volver el cabello largo, no este año, pero sí que volverán dentro de muy poquito. Alberto Cerdán — Estilista y peluquero de 'celebrities'

A mí, me parece que no. Los lados que estén cortos, me parece bien, porque las orejas las tiene muy pegaditas y bien, pero me falta cabello, me falta tupé, me falta un cabello que caiga más y le dé mucha más personalidad. Parece un niño grande.

Más melena, que tiene muchísimo juego. Esto es cómodo, es evidente que es cómodo, pero tampoco lo veo muy actual, simplemente no es él. Yo creo que le quita mucha personalidad.

Pasamos a ver el peinado de Pedri.

Aquí lo que pasa es que Pedri está cogiendo volumen. Era más delgadito y funcionaba muy bien. Entonces, yo creo que el cabello, cuando es tan corto, tan corto, tan corto, le hace aún más chiquitito, un volumen más estrecho. También me gustaría un poquito más de cabello. Me gustarían más aquellos tupés que van a volver, porque van a volver el cabello largo, no este año, pero sí que volverán dentro de muy poquito. Aquellos tupés que eran cortos, evidentemente cortos, generalmente los tirabas hacia atrás y quedaba bien, ese tupé yo creo que le favorecía muchísimo más que con el cabello tan corto.

Pedri, en las instalaciones de la Ciutat Esportiva / FC Barcelona

Lo que pasa es que una cosa es la alternativa de lo que es cómodo y otra cosa es la alternativa de lo que te favorece, lo que te queda bien. Y me falta un poco que le levantes este flequillo y que haya pelo. Me falta, y en los lados también me falta pelo. Son imágenes todas como iguales, los lados cortos, la parte de arriba, si aún tienes el cabello un poco largo y puedes jugar, chapeau, y si no, se me queda corto. O sea que, Pedri, me lo quiero un montón, pero se me queda corto.

Pues fijémonos en uno de sus compañeros en la defensa: Íñigo Martínez.

Es un vikingo. Y un vikingo lleva un pelo largo. A Íñigo, tú le pones el cabello largo y le pones una cola, y da miedo. Entonces, aquí te parece un poco como: quiero ser joven, pero no lo soy. Quiero ser Cubarsí o quiero ser Lamine y no lo es. Y, en cambio, yo, un tío vasco, un tío rudo, un tío tal como lo veo con el cabello largo, lo veo vikingo.

Iñigo Martínez, durante un partido del Barcelona / EFE

Cabello largo, tipo a Ibrahimovic... bueno, no pasa a nadie. Es igual como el defensa de Liverpool, Virgil Van Dijk. Yo creo que tenemos que ir un poco a Van Dijk. Con el pelo un poco más claro, un poco más como cobrizo, pero yo creo que le quita mucha fuerza. Hay gente que, a lo mejor, los lados, así tan pelados, les da fuerza, yo creo que no. Yo creo que se la quita, fíjate.

Hablemos ahora de Antoine Griezmann, un referente en los cambios de look.

Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que Griezmann es el tío que le queda bien todo. Pero nunca ha hecho los cortes que hemos visto Siempre se han hecho unos cortes un poco más de estilo francés, que aún usan mucho el cabello. Muy cortos de atrás, pero tienen cabello, tienen cabello con volumen. Él tiene un cabello muy bueno, porque tiene un cabello semiondulado, y yo no sé cómo le crece el pelo.

Griezmann, en un encuentro del Atlético de Madrid de la temporada pasada. / @atletienglish

Eso le da una personalidad increíble. Griezmann tiene ese poder, es un futbolista que cae bien a todos. Bueno, no sé si a los del Barça... A nivel estético le veo un 10. Cuando se tiñó de rosa, igual. Lo que decía, ¿qué número de camiseta lleva? Pues no lo sé, pero el color del pelo sí: se puso rosa, se cortó el pelo... En estos momentos es muy atractivo cómo salen los jugadores al campo.

¿Tenemos idea de cómo van a salir los futbolistas en el Gamper? Es una incógnita, es un valor añadido muy importante en el fútbol.

Volvemos a la primera plantilla del Barça. Un nuevo fichaje, Joan García.

Un poco lo mismo que hemos estado viendo. La barba me parece bien, el bigote también, le da un aspecto más rudo. Y después tiene una agilidad increíble, hemos visto todos este año, brutal. Y claro, un portero con cabello largo y cola ya no lo veo tanto. Pero con un poco más de cabello sí que me gustaría. Ojo, los flequillos es lo que decíamos antes. Llevas un flequillo más largo, perfecto. Llevas un poquito más de cabello para levantarlo, también. Pero tan corto, al final, no te da ninguna opción de cambio.

Joan Garcia durante un entreno de la gira asiática del FC Barcelona. / FC BARCELONA

A mí me gusta que cuando llevas un cabello puedas querer un cambio. Tú te lo puedes estirar un día, te puedes hacer raya, te lo puedes engominar, te puedes hacer mis cosas. Pero en el caso de Joan García, no. Es cómodo, verá la pelota, cuando entre y cuando no entre, la verá también, pero en el mundo de la estética queda un poco reducido. Es un poco como todos los demás. Yo espero que en el Gamper, si sale, que le cambie el color del pelo. Bueno, veremos si se atreve. Podría salir alguien con los colores del pelo.

Pasemos de nuevo al Atlético de Madrid. Vamos a hablar de un exjugador del Barça, en este caso, que es Clement Lenglet.

Lenglet para mí es correcto. Por ejemplo, fíjate que la barba no la lleva muy subida, porque le haría la cara más alargada, en cuestión de imagen, de físico. Le haría la cara muy alargada y no le iría bien. Entonces la tiene recortada, justo en ese punto. Tiene el bigote y después tiene un cabello lo suficientemente largo como para que pueda hacer el movimiento.

Clément Lenglet, en el Atlético de Madrid la temporada pasada. / EFE

Eso es lo que hablábamos antes de los jugadores que hemos visto antes, con el cabello extremadamente corto. En cambio, a él, yo creo que le viene esa tendencia un poco 'french', de tener un poquito más largo, un poquito más glamuroso. Entonces yo creo que le da mucho más glamour que cuando está absolutamente rapado. Porque el rapado es rapado. Me paso la máquina yo, o tú me la pasas tú, o me la paso yo, pero en cambio aquí hay más trabajo. Hay una intención. Sí, le queda muy bien, a mí me gusta.

Pues pasamos a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que es Cristiano Ronaldo.

Algo se ha hecho alguna vez con la Juventus. Le queda todo bien, ¿sí o no? A ver, se corta el pelo corto. Se deja casi el cabello pelado, le queda bien. Se hace un tipo de cabello que es de los tupés importantes, todo el pelo engominado para atrás. Le queda bien. Todo lo que sea fuera de la cara le queda bien. Fíjate que nunca ha llevado nada que le caiga. Siempre son cosas de tupés, de cabellos, como semi-húmedos, con gomina, pero todo le queda bien porque su estructura de cara le funciona.

Cristiano Ronaldo en un partido con el Al-Nassr. / 'X'

Tiene un cabello semi-ondulado que le permite engominarse las zonas de arriba, pero que no quedan planas, quedan huecas, ¿no? Y eso es lo que durante muchos años se ha vivido, ¿no? Oye, yo quiero un tupé. Al peluquero le dices, ponme polvitos para que se me adure, para que me dure. No me pongas gomina, quiero polvos para que se me vea seco y con volumen, ¿no? Claro, esto es un poco la vida de las transiciones de los cabellos, ¿no? En la época de Valdano se daban largos, ¿no? Después todo el mundo, es lo que decíamos, se iba a Italia. Yo me acuerdo de Raúl que se iba a Italia y vino con el cabello largo.

Esa tendencia como muy italiana, ¿no? Que tiene, muy argentina, ¿no? Que tiene unos italianos, cabello largo, ¿no? Y ahora, de alguna manera, tenemos esto, ¿no? Pero esto media, no es tan extremo como los cabellos tan cortos y los de arriba cortísimos. Esto tiene otra medida, tiene otro glamour. A mí me gusta mucho. La verdad es que una referencia, pero siempre ha sido una referencia de imagen, muchos han intentado imitarle. Lo que pasa es que, bueno, tiene un saber estar, también en como se viste, que es importante. Seamos del equipo que seamos. Hay que reconocer las cosas.

Y terminamos con Joan Laporta. ¿Qué le harías al 'Presi'?

Hay dos cosas que para mí son importantes. El cabello blanco puede resultar súper, superfavorecedor. Yo creo que es una de las cosas que cuando nos hacemos maduritos, ya que tienes el blanco, al menos utilízalo bien, ¿no? Bien, hay zonas que quedan un poco como desgastadas, como si realmente no te cuidaras el color. Y eso es lo más importante. El color. Él siempre va moreno de piel, o sea que a él le va bien el cabello blanco. Pero yo haría, fíjate, igual que a los demás, igual que a Lenglet y a tales hemos dicho: los lados no tan cortos o arriba tan corto, yo a él sí que lo haría.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. / EFE

Yo lo transformaría le bastante en un icono de cincuenta y pico, sesenta, y con un cabello así como más ladeado, más hacia adelante, con un tupé hacia arriba, y los lados un pelín más cortos. Después, todo lo que supone patillas con volumen, con volumen, se hace muchísimo más mayor. Hay que quitarlas aquí. Las cejas, también, tienen que estar un poco más pulidas. O sea, Joan, hay que hacer un remodeling, que va bien, que va bien.

Pero yo creo que podríamos hacer muchas más cosas, sobre todo en el cabello. Y en ese color de cabello que tiene, que me imagino que también a veces las fotos y la luz también cambia un poco, pero podría estar mucho más actual. Es un tío con la energía que tiene, el cabello también le tiene que dar mucha más energía que ahora.

Acabaremos con un 'bonus track', que es el mítico e icónico peinado de Ronaldo Nazario en el Mundial de 2002, con ese triángulo en la frente. Hay que atreverse...

Rompió el mundo, quiero decir. De alguna manera, al final, está haciendo lo que hace ahora, 20 años atrás. Ahora me quiero cambiar el color porque voy a jugar una final y para que todo el mundo me vea que estoy vendiendo algo diferente para que la gente se fije en mí. Pues es lo que hizo él, ¿no? Su estética no es mala en aquellos momentos. Ahora ya es otra historia. En aquellos momentos, delgadito y tal, dices, bueno, da un poco, no brasileño, da un poco de amazonas, de aquellos cabellos un poco tan extremos, los indios que llevan aquellos cabellos así.

Ronaldo Nazario durante el Mundial de 2002. / ·

Pero tengo que hablar, que al final es de lo que se trata. Fíjate, no corresponde nada el cabello a las cejas. ¿Cómo puedes ver una persona que realmente ya en aquellos momentos era millonario, cómo las cejas del centro no están trabajadas, no están pulidas? Esa mezcla a veces que hacemos. Nos cuidamos mucho de unas cosas y en cambio a las otras las dejamos. Nosotros nos fijamos un poco en todo: las cejas. No te digo el dientecillo porque hace gracia desde que es él, ¿no? Pero fíjate las cejas, qué dejadez que puede haber tanto en los párpados como en las partes de arriba cuando ya era un signo de admiración.

Pero bueno, fue un precursor de este tipo de cosas. Ahora, claro, ahora ya tienes a David Beckham, ¿no? Que se ha pelado aquí y dice, madre mía. Otro referente. Sí, otro referente. Bueno, hay tíos pocos tan guapos como Beckham con sus medidas de cabello. Lo ha llevado todo y ahora es cuando está, para mí, un poco más neutro. A lo mejor los años le han calmado. Bueno, pero hay gente que los años le dan mucho poder, todo depende de cómo te cuides. Y la gente del fútbol, yo creo que él, con sus chaquetas cruzadas y tal, muy inglés, siempre ha dado ese 'touché' con el cabello largo.

Paolo Maldini, Àlex Baena y David Beckham, ejemplos de buena imagen para el estilista Alberto Cerdán. / SPORT

Yo te digo porque mis clientas, claro, lo dicen todo, ¿no? Lo dicen que se enamoran, pero bueno, sí saben de alguna manera cuáles son los referentes dentro del mundo del fútbol que les gustan. Son mis clientas. Te puedo decir algunos: el italiano Maldini era total. Era como el estandarte de un tío, un defensa inigualable, pero además con un cabello así. Después, a ver, hay otro, Álex Baena, con ese corte de cabello. El tío tiene gancho.

Antoine Griezmann, exactamente igual. Y del Barcelona, a ver, ¿quién es el defensa más bestia, increíble, salvaje, que a lo mejor, dices, no tiene unas fracciones bonitas, pero era auténtico? Carles Puyol. Esas melenas las ha cortado nunca, nunca, ni que su mujer se lo diga. O sea, es un signo de identidad el cabello, es auténtico. Que puedas ir variando sobre tu estética está muy bien, pero la autenticidad, por ejemplo, de él era brutal. Y esas cosas tienen mucho valor.

Puyol celebró así su gol en el histórico 2-6 de la temporada 2008-09 / FCB

Yo creo que en un par de años, todos estos cabellos, nos iremos viendo la final de la Champions, veremos cómo todo el mundo no cambia de número, pero cambia de cabello. Yo creo que casi la última frase mía es: no cambian de número, pero cambian de pelo, seguro.