FAMOSOS
Quién es Alberto Ávila, nuevo concursante de 'Supervivientes 2026': una historia de superación sin precedentes
Su presencia marcará un cambio esencial en el legado del programa de Telecinco
'Supervivientes 2026' ya ha comenzado su emisión en Telecinco, por lo que conviene conocer mejor a los concursantes de esta edición con el objetivo de tener un background más amplio sobre los mismos de cara a posicionarse a favor de unos o de otros (o simplemente comprender de dónde vienen).
En esta ocasión, nos centraremos en esa figura que ha dado mucho de qué hablar por la idea de que sienta un precedente en el legado del programa. Estamos hablando, concretamente, de Alberto Ávila, la primera persona con discapacidad en participar en el programa.
Nacido en Madrid en el año 1975, Alberto Ávila es reconocido como figura esencial del panorama paralímpico español, haciéndose especializado en velocidad (concretamente, en las modalidades de 100 y 200 metros).
El quid de la cuestión es que Alberto Ávila nació con una malformación congénita por la que le amputaron la pierna a la edad de los 3 años. Convirtiéndose así en el primer concursante de la historia de 'Supervivientes' en utilizar una prótesis.
En cuanto a su carrera como atleta profesional, Alberto Ávila destaca por ser subcampeón de Europa en su especialidad, lo cual hizo que se hiciera un nombre a nivel mediático, lo cual le llevó a participar en varios programas de televisión años más tarde.
Y es que su participación en 'Supervivientes 2026' hace que el programa sea más interesante por razones obvias y, sobre todo, su figura se ensalzará como historia de superación en caso de que llegue lejos durante esta edición.
Además, hay que recalcar que Alberto Ávila ha demostrado en más de una ocasión ser alguien con un gran sentido del humor, lo cual podría constar como una gran baza a su favor a la hora de conquistar a la audiencia.
Por lo demás, está por ver qué tipo de vínculos desarrolla con el resto de participantes de 'Supervivientes 2026', dado que Telecinco ha escogido una plantilla de concursantes de lo más variopinta para esta temporada.
