Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: "Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas"

Lograr el equilibrio en España requiere apoyarse en herramientas legales vigentes. El Estatuto de los Trabajadores ampara el derecho a la "jornada a la carta" para adaptar horarios o solicitar teletrabajo Jornada a la Carta 2026. Además, existen permisos parentales flexibles de ocho semanas para el cuidado de menores Permiso parental 2026.

El tiempo libre es complicado y dependiendo del trabajo, todavía más. En el ámbito de la política, este desafío puede ser todavía mayor. Las jornadas extensas, los compromisos inesperados, los actos oficiales y la presión constante hacen que mantener una rutina familiar estable sea complicado para quienes ocupan cargos de responsabilidad.

Albert Rivera, ex político

Uno de los casos conocidos es el de Albert Rivera, antiguo líder de Ciudadanos, quien compartió su experiencia durante una entrevista en un podcast presentado por Uri Sabat. En ella explicó los obstáculos que encontró para combinar su carrera política con sus responsabilidades familiares. El exlíder de Ciudadanos explicó cómo la alta exposición afectó su vida familiar y su faceta como padre.

Albert, padre de dos hijas, recordó que su etapa en la política coincidió con momentos importantes de su vida personal. Explicó que el nacimiento de su hija pequeña llegó en una época de grandes cambios profesionales y decisiones relevantes. «Justo nació Lucía cuando yo di la rueda de prensa de mi dimisión. Yo ya sabía que iba a ser padre, pero todavía no era público», momento en el que recuerda que estaba muy ilusionado por tener una segunda hija.

"Daniela tiene 15 y vive aquí en Barcelona en Granollers, y la verdad es que sobre todo la época de la mayor es en la que a más cosas he renunciado como te decía. Pero por una cuestión lógica ¿no? Y me da pena por un lado", decía.

Albert Rivera, exlider de Ciudadanos / Sport.es

Durante la conversación también habló de la relación con su hija mayor y admitió que hubo etapas en las que no pudo estar tan presente como le hubiera gustado. Según explicó, la dedicación que exige la política le llevó muchas veces a sacrificar tiempo familiar. "Será en el mundo laboral... en política no hay conciliación. Yo te diría que estaba 24/7 en política y la vida familiar es complicada. Yo tenía una hija pequeña que veía mucho menos de lo que me gustaba verla, aunque hacía virguerías y me cogía vuelos de una punta a otra de España para estar un día con ella o una tarde", contaba.

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El exdirigente señaló que la conciliación dentro de la política es especialmente difícil debido a las exigencias del cargo. Aunque intentaba encontrar momentos para estar con sus hijas, reconoció que algunas responsabilidades públicas no podían posponerse y que compaginar ambas facetas era un reto constante.