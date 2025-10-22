Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, sobre la vivienda: "Somos el país de Europa con más impuestos hacia este sector"

Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, abandonó la política tras la debacle en las elecciones de 2019, marcando uno de los puntos de inflexión que precipitaron el declive del partido político frente a las grandes fuerzas. Actualmente, Ciudadanos sigue existiendo, aunque se encuentra inmerso en un proceso de renovación con vistas a las elecciones de 2027.

Esta mañana, el expolítico acudió al programa de 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, para hablar de la actualidad política, especialmente para tratar la crisis de la vivienda y las cuotas de los autónomos.

Rivera no dudó en decir que es España es "el país de Europa con más impuestos sobre la vivienda", dejando en evidencia la inacción del Gobierno sobre este asunto: "Son incapaces de ofertar más viviendas, de buscar métodos más flexibles...".

El exlíder de Ciudadanos quiso enviar un mensaje a toda la audiencia del programa de Antena 3: "Les digo a los que nos estén viendo que no escuchen a ningún político hablar de la vivienda y se lo crean". El principal motivo es que no prometen "bajar los impuestos de la vivienda".

Una de las cosas que más detestó fue cuando vio el anuncio del Gobierno sobre las personas mayores que comparten piso, ya que expone que deben de dejar de realizar vídeos para ayudar "realmente" a la sociedad española, algo que no están llevando a cabo desde que está Pedro Sánchez llegó al poder.

Por otro lado, señaló el Estado y a las administraciones públicas, pues son los grandes "beneficiarios" de las operaciones de viviendas: "No puede ser que pillen de la compra y venta de las viviendas y lo paguen los jóvenes y los mayores".

Sobre la nueva cuota de autónomos, el ex de Ciudadanos destapó en 'Espejo Público' que "esta rectificación es insuficiente", aparte de declarar que "esta legislatura está agotada".