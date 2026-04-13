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Ni Albarracín ni Cadaqués: el pueblo más bonito de España está a un paso de Barcelona, con casas de piedra del siglo XVI, un puente colgante y una cascada impresionante

Un enclave medieval escondido entre montañas que sorprende por su arquitectura histórica, su entorno natural y una cascada que lo convierte en una de las escapadas más espectaculares de Catalunya

Pueblo de Rupit

Pueblo de Rupit

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de municipios repartidos por todo su territorio. En total, el INE contabiliza 8.132 pueblos y ciudades, una cifra que supera ampliamente a la de otros países del entorno mediterráneo.

Esta amplia distribución poblacional hace que cada rincón del país tenga su propia identidad, con paisajes muy distintos entre sí. De hecho, la belleza de muchos de estos municipios ha sido reconocida a nivel internacional: la Organización Mundial del Turismo (OMT) llegó a incluir uno de ellos en su lista de los pueblos más bonitos del mundo.

Un pueblo que debes ver una vez en tu vida

El pueblo galardonado como uno de los más bonitos del mundo es Rupit, un pequeño núcleo medieval situado en la comarca de Osona, en Catalunya.

A apenas hora y media en coche de Barcelona, se ha convertido en uno de los destinos rurales más buscados de España, especialmente por su entorno natural y su arquitectura de piedra bien conservada.

Imagen de Rupit

Imagen de Rupit / Ramón Gutiérrez

Rupit está formado por la unión de dos antiguos municipios, Rupit y Pruit, que se fusionaron en 1977 para dar lugar a la actual entidad administrativa. Hoy en día, el núcleo de Rupit apenas supera los 280 habitantes, lo que refuerza aún más su encanto como pueblo tranquilo y de ambiente rural.

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Este pueblo destaca en las guías internacionales tanto por su riqueza arquitectónica e histórica como por sus políticas activas en favor del turismo sostenible. Rupit es un ejemplo de que el esfuerzo colectivo puede mantener un modelo de turismo sano y exitoso.

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