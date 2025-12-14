Ser un albañil antes VS ahora, contado por uno que asegura tener 'buen sueldo y economía estable'

Los trabajos manuales como fontanería, electricismo o albañilería se están enfrentando a su propia crisis personal. Los jóvenes en su mayoría prefieren optar por estudiar durante años y acabar en labores más enfocadas a la tecnología. En su defecto, cada vez hay menos fontaneros, electricistas y albañiles. Y este tipo de decisiones por parte de los más jóvenes están influenciadas en gran parte de las ocasiones por el pensamiento de la poca estabilidad económica de los trabajos manuales.

Si bien hace años ser albañil era sinónimo de ser alguien sin estudios y ser pobre, las cosas se han tornado en una dirección diametralmente opuesta. Así lo explica Pepe Cañas, un albañil con 62 años y muchos de ellos de experiencia en el oficio. En una reciente entrevista, el profesional ha explicado que "v una persona que te dice que es fontanero y no lo es. Te hace un trabajo de fontanería, se tapa y el problema viene a los meses cuando tienes un escape de agua que te perjudica a ti o a tu vecino".

En cuanto a la tecnología, Pepe Cañas explica en sus redes sociales (donde es bastante popular) que esta ha ayudado mucho a facilitar este trabajo: "la tecnología nos facilita el trabajo porque hay muchas herramientas que nos evitan realizar cierto tipo de esfuerzo [...] No se utiliza el ladrillo o el mortero para hacer un tabique, simplemente se utilizan las reglas metálicas , los tablones de cartón, se enroscan y después se rematan las juntas y ya tiene el tabique hecho", pone como ejemplo.

Habla de cómo se consideraban a los albañiles en el pasado, donde casarse con uno era sinónimo de ser pobre. "Las madres no querían que sus hijas se casaran con un albañil porque era sinónimo de ser pobre", explica, pero sabe que "un albañil hoy en día es una persona que tiene un buen salario, una entrada económica estable y ya ese mito parece que ha ido desapareciendo", concluye.