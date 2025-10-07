Un albañil español destapa los sueldos reales en Noruega: "Pagas un 30% de impuestos, pero se vive muy bien"

Son muchos los españoles que abandonan su país y marchan a otras regiones europeas para encontrar un trabajo con un sueldo más elevado que les permita una mayor calidad de vida. Es lo que hizo Pablo González en 2011, cuando decidió dejar España para probar suerte en Noruega.

Este albañil español lleva más de una década trabajando en el país nórdico, y según narra en su propio canal de YouTube, "el sector de la construcción funciona muy bien allí y ofrece estabilidad y buenos salarios".

Sin ir más lejos, en Noruega, unas 250.000 personas trabajan en el sector de la construcción, un 8% de la población activa de todo el país. González cuenta que el crecimiento de las infraestructuras y del mercado inmobiliario ha generado una gran demanda de mano de obra cualificada.

¿Y qué hay de los salarios que perciben abañiles como Pablo? Un pintor cobra alrededor de 3.600 euros brutos al mes, un fontanero puede alcanzar los 4.100 euros y los gruistas o conductores de maquinaria pesada casi 4.500 euros mensuales.

Si ya hablamos de puestos técnicos, como ingenieros o jefes de proyecto, estos salarios ascienden a 6.400 euros brutos mensuales, cifras impensables en estos momentos en España.

Ahora bien, Pablo González confiesa que no todo es positivo: "hay que restar aproximadamente un 30% de impuestos", algo que no le está impidiendo mantener una buena calidad de vida, pese a estar lejos de los suyos.

Las jornadas laborales suelen ser de 37 horas y media, generalmente de lunes a viernes, aunque existan proyectos de obra civil determinados que opten por trabajar de lunes a jueves porque muchos trabajadores vienen de lejos: así pueden volver a sus casas.

"Aquí un obrero puede vivir con dignidad", concluye este albañil, quien admite que Noruega es un país que valora de forma muy positiva la puntualidad, la seguridad y el trabajo bien hecho.